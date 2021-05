Tragédia na vojenskej základni: VIDEO Tesne po štarte sa zrútila stíhačka, pilot neprežil

Lietadlo sa zrútilo včera okolo 14.30 h. Po páde vnikol požiar a dym bolo vidieť na kilometre ďaleko. Podľa miestnych obyvateľov bolo počuť hlasný zvuk. Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB), ktorý nehodu vyšetruje, potvrdil, že ide o lietadlo Dassault Aviation Mirage F-1.

Mirage F-1 je francúzska stíhačka, ktorá bola vyrábaná od 60. rokov minulého storočia a zo služby bola vyradená v júni 2014. Lietadlo pristálo v obytnej štvrti, ale nie je známe, či pilot zomrel počas havárie alebo po nej.

We are waiting for an official briefing from @NellisAFB , PIO from metro says the investigation of the crash has been handed over to the FAA @8NewsNow pic.twitter.com/uRaYwshZEx