Jeden z najzáhadnejších prípadov znovu ožíva: VIDEO Dokáže polícia zistiť identitu tajomného muža?

Telo muža sa našlo 1. decembra 1948. Mŕtvola, v obleku a kravate, ležala na pláži opretá o pobrežnú hrádzu. Muž pri sebe nemal nič, čo by ho identifikovalo, dokonca aj etikety z jeho oblečenia boli odstránené. Počiatočné vyšetrovanie svetlo do prípadu nevnieslo a zosnulého pochovali na adelaidskom cintoríne pod náhrobným kameňom s nápisom "neznámy muž". Napísal spravodajský server BBC News.

Záhadný lístok

Špekulácie týkajúce sa totožnosti muža ale pokračovali s tým, ako sa postupne objavovali tajomné predmety súvisiace s prípadom. Bol to okrem iného útržok papiera nájdený v skrytej kapsičke mužových nohavíc so slovami "tamám shud", ktoré v perzštine znamenajú "ukončený" či "skončený".

Lístoček bol vytrhnutý z poslednej strany anglického prekladu knihy perzského básnika Omara Chajjáma - Štvorveršie (Rubaiyat), ktorá sa neskôr našla v neuzamknutom automobile v Adelaide a obsahovala tiež rukou písaný zašifrovaný text, ktorý sa doteraz nepodarilo rozlúštiť.

Kufor na stanici

Na adelaidskej stanici bol navyše v úschovni batožiny objavený kufor, ktorý okrem županu, papúč a ďalších vecí osobnej potreby obsahoval aj oranžové nite, ktoré sa v tom čase v Austrálii nepredávali a ktorými boli vyspravené švy mužových nohavíc.

Špión či vojak?

"V minulosti sa hovorilo o tom, že by to mohol byť ruský špión, obchodník na čiernom trhu, námorník, vojak - vyskytlo sa množstvo takýchto teórií. Faktom je, že to nikto nevie... ale niekde existuje niekto, kto tohto človeka postráda," uviedol detektív Des Bray.

Policajti teraz veria, že by na tieto otázky mohli nájsť odpoveď. "Technológie, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, sú svetelné roky pred technikami, ktoré boli dostupné v čase, keď bolo telo koncom 40. rokov objavené," uviedla forenzná expertka Anne Coxonová.