Silvester a Nový rok v éteri Slovenského rozhlasu prinesú humor, skvelú hudbu, rozprávky aj výnimočné premiéry

Rozhlasové okruhy Slovenského rozhlasu pripravia na posledný deň roka 2025 a prvé dni roka 2026 bohatý a žánrovo pestrý program, ktorý ponúkne silvestrovský humor, koncerty, rozhlasové hry, rozprávky pre deti, literárne premiéry aj slávnostné novoročné koncerty, pričom poslucháči sa môžu tešiť na špeciálne vydania obľúbených relácií, exkluzívne premiéry a vysielanie venované tradíciám, hudbe, divadlu aj 100. výročiu rozhlasu na Slovensku.
Silvester v Rádiu Slovensko bude aj tento rok hravý, pestrý a plný dobrej nálady. Poslucháčov čaká sviatočné vydanie veselého Rádiožurnálu, premiéra divadelnej hry Radošinského naivného divadla Deti doby a verejná nahrávka kabaretu Žltý kanárik. Súčasťou programu bude aj rozhovor s hudobníkom a autorom priemyselného folklóru Andrejom Jobusom. Silvestrovský večer vyvrcholí premiérou nového zábavníka Na minútu presne, v ktorom budú hostia improvizovať na určenú tému jednu minútu bez opakovania a bez použitia nespisovných výrazov.
Silvestrovské popoludnie 31. decembra o 15.05 h bude patriť záznamu koncertu Marcela Laiferová a priatelia, pripravenému pri príležitosti jej životného jubilea. O 19.30 h zaznie špeciál relácie Kapela, hraj!, koncert dychovej hudby Tejstovanka. Nový rok 2026 otvorí 1. januára o 8.00 h premiéra rozprávky Barbory Babče Kardošovej: Traja kamoši a fakticky fantastický výlet, tretie pokračovanie populárneho cyklu o Jurajovi Králikovi a jeho nezvyčajných kamarátoch. O 14.00 h Rádio Regina odvysiela v priamom prenose už tradičný Novoročný koncert, ktorý odštartuje sériu podujatí a koncertov k storočnici rozhlasu.
Rádio Regina Stred uzavrie rok 2025 silvestrovským vysielaním, ktoré prinesie humor, regionálnu atmosféru aj premiéry špeciálnych programov. Predpoludním o 11.05 h uvedie premiéru dokumentu Martina Urama Rytier z divadla, venovaného významnému hercovi Andrejovi Mojžišovi pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Prostredníctvom archívnych ukážok a spomienok kolegov priblíži jeho výnimočnú osobnosť i celoživotné pôsobenie vo zvolenskom divadle. Popoludní o 15.00 h zaznie špeciálne vydanie relácie Zahrajte mi túto! s podtitulom V dobronivej veselo..., ktoré ponúkne zostrih verejnej nahrávky z Dobrej Nivy plnej žartovného rozprávania a piesní folklórnych súborov zo stredného Slovenska aj ďalších regiónov. Rádio Regina Stred odštartuje rok 2026 premiérou dokumentu Nový krok do života, ktorý 1. januára o 13.05 h prinesie autentické výpovede ľudí prechádzajúcich náročnou životnou zmenou po prekonaní vážnych ochorení. V novom roku pribudnú aj nové formáty, medzi nimi rubrika Z hlasu do rozhlasu, ktorá pri storočnici Slovenského rozhlasu predstaví čaro rozhlasu cez rozhovory so známymi osobnosťami aj poslucháčmi.
Rádio Regina Východ prinesie na Silvestra mimoriadne vydanie obľúbenej relácie Na kus reči, v ktorom Martina Vašková vyspovedá svojich rozhlasových kolegov a kolegyne o tom, čomu sa venujú, keď práve nie sú za mikrofónom. Popoludní bude vysielanie patriť zostrihu 41. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, ktorý pripomenie poslucháčom silnú regionálnu hudobnú tvorbu a najúspešnejších interpretov posledných rokov. Na Nový rok ponúkne Regina Východ predpoludním zostrih verejnej čítačky silných literárnych príbehov ženských hrdiniek s názvom Ženy sa čítajú, ktorý poteší všetkých milovníkov literárnych dobrodružstiev.
Silvester v Rádiu_FM bude tradične výnimočný a poslucháčom ponúkne pestrú, odvážnu a originálnu hudobnú mozaiku. Od 13.00 h zaznie koncert Pudingu pani Elvisovej, pokračovať bude koncertom Nia Archives, jednej z najvýraznejších hviezd súčasnej britskej nezávislej klubovej scény. Od 18.00 h sa začne silvestrovský špeciál Baláž & Hubinák s hosťami vrátane skupiny The Turnels a od 20.00 h až do 08.00 h rána sa rozbehne Silvester_FM, maratón exkluzívnych DJských setov od Good Mood, Kinet, Potkana, Yanko, Lixx, David zo Senca, Vinnie Lonely, Nika, Skank, Hubinák, Daniel a Beyuz, ktorí sa postarajú o nezabudnuteľnú hudobnú noc na prelome rokov. Nový rok otvorí Rádio_FM pokojnejšie. 1. januára o 13.00 h odvysiela záznam klavírneho koncertu Denis Bango hrá Fvck_kvlta, výrazného hudobníka a držiteľa dvoch Radio_Head Awards. Popoludnie bude pokračovať Popo_FM, večer Novou hudbou, ktorej veríme a ďalšími obľúbenými žánrovými reláciami.
Silvestrovský program Rádia Devín otvorí 31. decembra Poludňajší koncert symbolicky komponovaný z diel spojených s bilancovaním roka. Zaznie Bachova kantáta Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende v interpretácii Johna Eliota Gardinera, symfonická báseň Jána Levoslava Bellu Osud a ideál, Slávnostné prelúdium Richarda Straussa a záverečné novoročné polky Eduarda a Johanna Straussa v podaní Viedenských filharmonikov. O 19.00 h bude Silvester v Rádiu Devín patriť operete, ktoré tak uvedie Študentského princa Sigmunda Romberga, amerického skladateľa, ktorý v prvej polovici 20. storočia preniesol tradíciu európskej operety na Broadway. Silvestrovský večer vyvrcholí o 20.30 h premiérou rozhlasovej hry H. P. Lovecrafta Volanie Cthulhu v dramatizácii a réžii Jakuba Horňáka. Gotická atmosféra, filozofická sci-fi a pocit ľudskej bezmocnosti v nekonečnom vesmíre zaznejú v interpretácii Kamila Mikulčíka, Alexandra Bártu, Vlada Kobielského, Mila Kráľa, Rebeky Polákovej a Roba Rotha.
Vo štvrtok 1. januára od 10.30 h do 12.00 h ponúkne Rádio Devín Novoročné matiné so sviatočnými skladbami, popoludní o 14.30 h zaznejú výnimočné európske valčíky od Josefa Lannera, Bélu Kélera, Mauricea Ravela, Fryderyka Chopina, Alexandra Glazunova i Johanna Straussa. Večer o 19.00 h bude patriť novoročnému koncertu a súčasťou novoročného programu bude aj špeciálne vydanie literárneho soirée Medzi hlasmi – Sviatočný špeciál Dušana Taragela, ktoré Rádio Devín uvedie 1. januára o 10.00 h. Zaznejú texty v netradičných interpretáciách známych hereckých osobností - Magdy Pavelekovej, Karola Machatu, Mariána Labudu či Viliama Záborského.
Rádio Junior prinesie na Silvestra aj v prvých dňoch roka 2026 úplne nové Čítanie na pokračovanie z dvoch knižiek – Saškine narodeniny Maje Kadlečíkovej o dievčatku, ktoré počas Vianoc oslavuje narodeniny, a Mozart, Vĺčikove Vianoce Petra Janovička o návšteve mladého Wolfganga Amadea Mozarta v Bratislave v roku 1762. Prvú časť Saškiných narodenín v interpretácii Daniely Šencovej uvedie Rádio Junior 31. decembra o 10.25 a 20.25 h, reprízu ponúkne 1. januára o 16.25 h. Hneď po čítaní budú mať poslucháči možnosť pripomenúť si atmosféru oslavy 15. narodenín Rádia Junior a spomienky redaktoriek a reportáž z verejného podujatia zaznejú na Silvestra o 11.00 a 21.00 h a na Nový rok o 17.00 h. Druhú časť Mozartových potuliek Bratislavou pod názvom Mozart, Vĺčikove Vianoce v podaní Borisa Farkaša zaradí Rádio Junior 31. decembra o 14.20 h a v novoročnom vysielaní 1. januára o 10.20 a 20.20 h. Na tieto čítania bude nadväzovať rozprávková hra Kocúr v čižmách podľa predlohy Charlesa Perraulta a v adaptácii Václavy Ledvinkovej, v ktorej sa predstavia Robert Roth ako mladenec a Vladimír Obšil ako vynaliezavý kocúr. Rozhlasová inscenácia o odvahe, priateľstve a ceste ku šťastiu zaznie 31. decembra o 15.00 h a 1. januára o 11.00 a 21.00 h.
Rádio Litera venuje silvestrovské a novoročné vysielanie tvorbe Martina Kukučína. V posledný deň roka 2025 o 14.00 h uvedie premiéru čítania poviedky Hody, doposiaľ v rozhlase nespracovaného diela najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského literárneho realizmu. Poviedka s jemnou iróniou pripomenie atmosféru dediny na konci 19. storočia, nastaví zrkadlo ľudským slabostiam a prinesie kritický pohľad na malomeštiacku povrchnosť. Týmto čítaním vyvrcholí projekt Vianoce s Kukučínom, v rámci ktorého zaznie aj štvordielne čítanie na pokračovanie z jeho prózy Vianočné oblátky. Obe diela interpretuje Ján Gallovič. Poviedku Hody si poslucháči budú môcť vypočuť aj v novoročnej repríze 1. januára 2026 o 12.00 h.
Radio Slovakia International pripravilo na Silvester 2025 pestré vysielanie určené poslucháčom doma aj v zahraničí. Slovenské vysielanie pre krajanov sa zameria na tradície a spôsob osláv príchodu nového roka v mestách po celom svete, kde žijú slovenské komunity, doplnené výberom populárnych slovenských piesní. Anglická redakcia ponúkne sviatočné „Veselé pele-mele redakčného života“, ktoré v humornom tóne pripomenie najúsmevnejšie momenty roka 2025. Ruská redakcia priblíži kultúrne zvyky v krajinách, odkiaľ pochádzajú zahraniční redaktori RSI, spolu s anketou o novoročných predsavzatiach mladých poslucháčov. Francúzska a nemecká redakcia uvedú príbeh slovenskej značky Hubert, ktorá v roku 2025 oslavuje 200. výročie. Španielska redakcia sa vráti do obdobia prvej Československej republiky a pripomenie silvestrovský pobyt španielskeho kráľa Alfonza XIII. vo Vyšných Ružbachoch v roku 1936. Novoročné vysielanie vo všetkých jazykových sekciách tradične doplní sviatočný príhovor prezidenta Slovenskej republiky. RSI vstúpi do roka 2026 s novými projektami a hlavným pilierom bude edukačno-dokumentárny cyklus Sto rokov v éteri, venovaný 100. výročiu rozhlasového a 70. výročiu televízneho vysielania na Slovensku. Pokračovať bude aj publicistický cyklus Okno do sveta, pripravovaný v spolupráci s Rádiom Regina Západ, ktorý sa venuje medzinárodnej spolupráci slovenských miest. Novým formátom bude cyklus Liečivá voda, mapujúci slovenské kúpele ako súčasť národného kultúrneho dedičstva. V decembri sa všetky jazykové sekcie opätovne zapoja do literárneho projektu Vianočné poviedky, ktorý prepája mladé talenty z bilingválnych škôl.
Silvestrovské popoludnie v Rádiu Patria prinesie porciu humoru aj nostalgie. 31. decembra o 15.00 h uvedie program To najlepšie z humnoru, ktorý ponúkne výber najväčších momentov z 20 rokov silvestrovských kabaretov. Relácia bude zároveň spomienkou na dve výrazné osobnosti Patrie, ktoré v tomto roku odišli, herca Mátyása Dráfiho a moderátora Lászlóa Molnára. Nový rok 1. januára otvorí Rádio Patria hudobne, o 13.00 h zaznie nahrávka operetného koncertu medzinárodnej opernej a operetnej súťaže Elisabeth Házy v Nových Zámkoch. Špeciálny priestor dostanú aj poslucháči pravoslávneho vyznania. 6. januára od 19.00 h do 21.00 h odvysiela Rádio Patria sviatočný program pripravený pri príležitosti ich vianočných osláv.
