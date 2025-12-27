Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

Silvester a Nový rok v éteri Slovenského rozhlasu prinesú humor, skvelú hudbu, rozprávky aj výnimočné premiéry

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (50)
(Zdroj: STVR)
© Zoznam/ © Zoznam/

Rozhlasové okruhy Slovenského rozhlasu pripravia na posledný deň roka 2025 a prvé dni roka 2026 bohatý a žánrovo pestrý program, ktorý ponúkne silvestrovský humor, koncerty, rozhlasové hry, rozprávky pre deti, literárne premiéry aj slávnostné novoročné koncerty, pričom poslucháči sa môžu tešiť na špeciálne vydania obľúbených relácií, exkluzívne premiéry a vysielanie venované tradíciám, hudbe, divadlu aj 100. výročiu rozhlasu na Slovensku.

Silvester v Rádiu Slovensko bude aj tento rok hravý, pestrý a plný dobrej nálady. Poslucháčov čaká sviatočné vydanie veselého Rádiožurnálu, premiéra divadelnej hry Radošinského naivného divadla Deti doby a verejná nahrávka kabaretu Žltý kanárik. Súčasťou programu bude aj rozhovor s hudobníkom a autorom priemyselného folklóru Andrejom Jobusom. Silvestrovský večer vyvrcholí premiérou nového zábavníka Na minútu presne, v ktorom budú hostia improvizovať na určenú tému jednu minútu bez opakovania a bez použitia nespisovných výrazov.

Silvester a Nový rok
Zobraziť galériu (50)
 (Zdroj: STVR)

Silvestrovské popoludnie 31. decembra o 15.05 h bude patriť záznamu koncertu Marcela Laiferová a priatelia, pripravenému pri príležitosti jej životného jubilea. O 19.30 h zaznie špeciál relácie Kapela, hraj!, koncert dychovej hudby Tejstovanka. Nový rok 2026 otvorí 1. januára o 8.00 h premiéra rozprávky Barbory Babče Kardošovej: Traja kamoši a fakticky fantastický výlet, tretie pokračovanie populárneho cyklu o Jurajovi Králikovi a jeho nezvyčajných kamarátoch. O 14.00 h Rádio Regina odvysiela v priamom prenose už tradičný Novoročný koncert, ktorý odštartuje sériu podujatí a koncertov k storočnici rozhlasu.

Rádio Regina Stred uzavrie rok 2025 silvestrovským vysielaním, ktoré prinesie humor, regionálnu atmosféru aj premiéry špeciálnych programov. Predpoludním o 11.05 h uvedie premiéru dokumentu Martina Urama Rytier z divadla, venovaného významnému hercovi Andrejovi Mojžišovi pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Prostredníctvom archívnych ukážok a spomienok kolegov priblíži jeho výnimočnú osobnosť i celoživotné pôsobenie vo zvolenskom divadle. Popoludní o 15.00 h zaznie špeciálne vydanie relácie Zahrajte mi túto! s podtitulom V dobronivej veselo..., ktoré ponúkne zostrih verejnej nahrávky z Dobrej Nivy plnej žartovného rozprávania a piesní folklórnych súborov zo stredného Slovenska aj ďalších regiónov. Rádio Regina Stred odštartuje rok 2026 premiérou dokumentu Nový krok do života, ktorý 1. januára o 13.05 h prinesie autentické výpovede ľudí prechádzajúcich náročnou životnou zmenou po prekonaní vážnych ochorení. V novom roku pribudnú aj nové formáty, medzi nimi rubrika Z hlasu do rozhlasu, ktorá pri storočnici Slovenského rozhlasu predstaví čaro rozhlasu cez rozhovory so známymi osobnosťami aj poslucháčmi.

Silvester a Nový rok
Zobraziť galériu (50)
 (Zdroj: STVR)

Rádio Regina Východ prinesie na Silvestra mimoriadne vydanie obľúbenej relácie Na kus reči, v ktorom Martina Vašková vyspovedá svojich rozhlasových kolegov a kolegyne o tom, čomu sa venujú, keď práve nie sú za mikrofónom. Popoludní bude vysielanie patriť zostrihu 41. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, ktorý pripomenie poslucháčom silnú regionálnu hudobnú tvorbu a najúspešnejších interpretov posledných rokov. Na Nový rok ponúkne Regina Východ predpoludním zostrih verejnej čítačky silných literárnych príbehov ženských hrdiniek s názvom Ženy sa čítajú, ktorý poteší všetkých milovníkov literárnych dobrodružstiev.

Silvester a Nový rok
Zobraziť galériu (50)
 (Zdroj: STVR)

Silvester v Rádiu_FM bude tradične výnimočný a poslucháčom ponúkne pestrú, odvážnu a originálnu hudobnú mozaiku. Od 13.00 h zaznie koncert Pudingu pani Elvisovej, pokračovať bude koncertom Nia Archives, jednej z najvýraznejších hviezd súčasnej britskej nezávislej klubovej scény. Od 18.00 h sa začne silvestrovský špeciál Baláž & Hubinák s hosťami vrátane skupiny The Turnels a od 20.00 h až do 08.00 h rána sa rozbehne Silvester_FM, maratón exkluzívnych DJských setov od Good Mood, Kinet, Potkana, Yanko, Lixx, David zo Senca, Vinnie Lonely, Nika, Skank, Hubinák, Daniel a Beyuz, ktorí sa postarajú o nezabudnuteľnú hudobnú noc na prelome rokov. Nový rok otvorí Rádio_FM pokojnejšie. 1. januára o 13.00 h odvysiela záznam klavírneho koncertu Denis Bango hrá Fvck_kvlta, výrazného hudobníka a držiteľa dvoch Radio_Head Awards. Popoludnie bude pokračovať Popo_FM, večer Novou hudbou, ktorej veríme a ďalšími obľúbenými žánrovými reláciami.

Silvester a Nový rok
Zobraziť galériu (50)
 (Zdroj: STVR)

Silvestrovský program Rádia Devín otvorí 31. decembra Poludňajší koncert symbolicky komponovaný z diel spojených s bilancovaním roka. Zaznie Bachova kantáta Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende v interpretácii Johna Eliota Gardinera, symfonická báseň Jána Levoslava Bellu Osud a ideál, Slávnostné prelúdium Richarda Straussa a záverečné novoročné polky Eduarda a Johanna Straussa v podaní Viedenských filharmonikov. O 19.00 h bude Silvester v Rádiu Devín patriť operete, ktoré tak uvedie Študentského princa Sigmunda Romberga, amerického skladateľa, ktorý v prvej polovici 20. storočia preniesol tradíciu európskej operety na Broadway. Silvestrovský večer vyvrcholí o 20.30 h premiérou rozhlasovej hry H. P. Lovecrafta Volanie Cthulhu v dramatizácii a réžii Jakuba Horňáka. Gotická atmosféra, filozofická sci-fi a pocit ľudskej bezmocnosti v nekonečnom vesmíre zaznejú v interpretácii Kamila Mikulčíka, Alexandra Bártu, Vlada Kobielského, Mila Kráľa, Rebeky Polákovej a Roba Rotha.

Silvester a Nový rok
Zobraziť galériu (50)
 (Zdroj: STVR)

Vo štvrtok 1. januára od 10.30 h do 12.00 h ponúkne Rádio Devín Novoročné matiné so sviatočnými skladbami, popoludní o 14.30 h zaznejú výnimočné európske valčíky od Josefa Lannera, Bélu Kélera, Mauricea Ravela, Fryderyka Chopina, Alexandra Glazunova i Johanna Straussa. Večer o 19.00 h bude patriť novoročnému koncertu a súčasťou novoročného programu bude aj špeciálne vydanie literárneho soirée Medzi hlasmi – Sviatočný špeciál Dušana Taragela, ktoré Rádio Devín uvedie 1. januára o 10.00 h. Zaznejú texty v netradičných interpretáciách známych hereckých osobností - Magdy Pavelekovej, Karola Machatu, Mariána Labudu či Viliama Záborského.

Rádio Junior prinesie na Silvestra aj v prvých dňoch roka 2026 úplne nové Čítanie na pokračovanie z dvoch knižiek – Saškine narodeniny Maje Kadlečíkovej o dievčatku, ktoré počas Vianoc oslavuje narodeniny, a Mozart, Vĺčikove Vianoce Petra Janovička o návšteve mladého Wolfganga Amadea Mozarta v Bratislave v roku 1762. Prvú časť Saškiných narodenín v interpretácii Daniely Šencovej uvedie Rádio Junior 31. decembra o 10.25 a 20.25 h, reprízu ponúkne 1. januára o 16.25 h. Hneď po čítaní budú mať poslucháči možnosť pripomenúť si atmosféru oslavy 15. narodenín Rádia Junior a spomienky redaktoriek a reportáž z verejného podujatia zaznejú na Silvestra o 11.00 a 21.00 h a na Nový rok o 17.00 h. Druhú časť Mozartových potuliek Bratislavou pod názvom Mozart, Vĺčikove Vianoce v podaní Borisa Farkaša zaradí Rádio Junior 31. decembra o 14.20 h a v novoročnom vysielaní 1. januára o 10.20 a 20.20 h. Na tieto čítania bude nadväzovať rozprávková hra Kocúr v čižmách podľa predlohy Charlesa Perraulta a v adaptácii Václavy Ledvinkovej, v ktorej sa predstavia Robert Roth ako mladenec a Vladimír Obšil ako vynaliezavý kocúr. Rozhlasová inscenácia o odvahe, priateľstve a ceste ku šťastiu zaznie 31. decembra o 15.00 h a 1. januára o 11.00 a 21.00 h.

Silvester a Nový rok
Zobraziť galériu (50)
 (Zdroj: STVR)

Rádio Litera venuje silvestrovské a novoročné vysielanie tvorbe Martina Kukučína. V posledný deň roka 2025 o 14.00 h uvedie premiéru čítania poviedky Hody, doposiaľ v rozhlase nespracovaného diela najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského literárneho realizmu. Poviedka s jemnou iróniou pripomenie atmosféru dediny na konci 19. storočia, nastaví zrkadlo ľudským slabostiam a prinesie kritický pohľad na malomeštiacku povrchnosť. Týmto čítaním vyvrcholí projekt Vianoce s Kukučínom, v rámci ktorého zaznie aj štvordielne čítanie na pokračovanie z jeho prózy Vianočné oblátky. Obe diela interpretuje Ján Gallovič. Poviedku Hody si poslucháči budú môcť vypočuť aj v novoročnej repríze 1. januára 2026 o 12.00 h.

Radio Slovakia International pripravilo na Silvester 2025 pestré vysielanie určené poslucháčom doma aj v zahraničí. Slovenské vysielanie pre krajanov sa zameria na tradície a spôsob osláv príchodu nového roka v mestách po celom svete, kde žijú slovenské komunity, doplnené výberom populárnych slovenských piesní. Anglická redakcia ponúkne sviatočné „Veselé pele-mele redakčného života“, ktoré v humornom tóne pripomenie najúsmevnejšie momenty roka 2025. Ruská redakcia priblíži kultúrne zvyky v krajinách, odkiaľ pochádzajú zahraniční redaktori RSI, spolu s anketou o novoročných predsavzatiach mladých poslucháčov. Francúzska a nemecká  redakcia uvedú príbeh slovenskej značky Hubert, ktorá v roku 2025 oslavuje 200. výročie. Španielska redakcia sa vráti do obdobia prvej Československej republiky a pripomenie silvestrovský pobyt španielskeho kráľa Alfonza XIII. vo Vyšných Ružbachoch v roku 1936. Novoročné vysielanie vo všetkých jazykových sekciách tradične doplní sviatočný príhovor prezidenta Slovenskej republiky. RSI vstúpi do roka 2026 s novými projektami a hlavným pilierom bude edukačno-dokumentárny cyklus Sto rokov v éteri, venovaný 100. výročiu rozhlasového a 70. výročiu televízneho vysielania na Slovensku. Pokračovať bude aj publicistický cyklus Okno do sveta, pripravovaný v spolupráci s Rádiom Regina Západ, ktorý sa venuje medzinárodnej spolupráci slovenských miest. Novým formátom bude cyklus Liečivá voda, mapujúci slovenské kúpele ako súčasť národného kultúrneho dedičstva. V decembri sa všetky jazykové sekcie opätovne zapoja do literárneho projektu Vianočné poviedky, ktorý prepája mladé talenty z bilingválnych škôl.

Silvester a Nový rok
Zobraziť galériu (50)
 (Zdroj: STVR)

Silvestrovské popoludnie v Rádiu Patria prinesie porciu humoru aj nostalgie. 31. decembra o 15.00 h uvedie program To najlepšie z humnoru, ktorý ponúkne výber najväčších momentov z 20 rokov silvestrovských kabaretov. Relácia bude zároveň spomienkou na dve výrazné osobnosti Patrie, ktoré v tomto roku odišli, herca Mátyása Dráfiho a moderátora Lászlóa Molnára. Nový rok 1. januára otvorí Rádio Patria hudobne, o 13.00 h zaznie nahrávka operetného koncertu medzinárodnej opernej a operetnej súťaže Elisabeth Házy v Nových Zámkoch. Špeciálny priestor dostanú aj poslucháči pravoslávneho vyznania. 6. januára od 19.00 h do 21.00 h odvysiela Rádio Patria sviatočný program pripravený pri príležitosti ich vianočných osláv.

Galéria: Silvester a Nový rok v éteri Slovenského rozhlasu prinesú humor, skvelú hudbu, rozprávky aj výnimočné premiéry

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

P. Rogoň po víťazstve nad Michalovcami
P. Rogoň po víťazstve nad Michalovcami
Hokej
Brankár Michaloviec V. Glosár po prehre s Košicami
Brankár Michaloviec V. Glosár po prehre s Košicami
Hokej
Michal Sersen po rozlúčke na Slovane: Dnešok považujem za naozaj výnimočný deň
Michal Sersen po rozlúčke na Slovane: Dnešok považujem za naozaj výnimočný deň
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Vianočná hrôza pri Košiciach:
Vianočná hrôza pri Košiciach: Dom zachvátili plamene, hasiči našli vo vnútri človeka, nemal už žiadnu šancu!
Domáce
Michal Šimečka a Robert
Šimečka kritizuje kroky vlády: Najhorším rozhodnutím bolo preniesť bremeno konsolidácie na občanov
Domáce
Ilustračné foto
Štefánik v Ríme: Busta bude osadená vo februári 2026, uviedla Šimkovičová
Domáce
Bežci sa môžu cez internet naďalej registrovať na Trojkráľový beh v Kriváni
Bežci sa môžu cez internet naďalej registrovať na Trojkráľový beh v Kriváni
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Pohraničný konflikt pri Sudáne: RSF zabili dvoch čadských vojakov
Zahraničné
Somálsky prezident Hasan Šejk
Africká únia a Spojené štáty odmietli uznanie Somalilandu ako suverénneho štátu
Zahraničné
Policajti kontrolujú jamu po
MIMORIADNY ONLINE Kyjevom otriaslo niekoľko silných výbuchov: Zelenskyj varuje, Rusko útočí aj z Bieloruska
Zahraničné
Na tejto fotografii, ktorú
Nová nádej na mier: Tieto rozhádané krajiny sa dohodli na okamžitom prímerí po týždňoch pohraničných bojov!
Zahraničné

Prominenti

AI horoskop pre vodnárov:
AI horoskop pre vodnárov: Nebráňte sa zmenám a... Vinczeho čaká NÁROČNÝ rok, Sagana POKOJ!
Domáci prominenti
Stačí JEDINÝ ZÁBER... Spoznáte
Stačí JEDINÝ ZÁBER... Spoznáte kultové vianočné filmy a rozprávky? Otestujte sa v našom KVÍZE!
Domáci prominenti
Mal povesť zábavného človeka,
Mal povesť zábavného človeka, bol však nevrlý cholerik: Jiří Sovák vydedil syna a vnúčatá nikdy nevidel
Osobnosti
Karlos Vémola
ZVRAT vo vyšetrovaní a PRVÉ SLOVÁ Vémolu z basy: Prehovoril o obvinení!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3
PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3 svetelných rokov: Zistenia z teleskopu Jamesa Webba, Pandora z filmu Avatar je možno skutočná!
Zaujímavosti
Ako vám poloha, v
Ako vám poloha, v ktorej spíte, kazí chrbticu? Päť populárnych štýlov spánku: TENTO je najhorší, okamžite sa ho vzdajte!
Zaujímavosti
Tento čaj na večer
Tento čaj na večer vás skvelo uspí: Zbaví vás bolestí brucha aj chrápania
vysetrenie.sk
ZASPÍTE do dvoch minút!
ZASPÍTE do dvoch minút! ARMÁDNA metóda zaručuje spánok aj v najväčšom strese: Ako sa ju naučiť?
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?

Varenie a recepty

26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Rady a tipy
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Skladovanie potravín

Šport

Talent na úrovni Slafkovského? 15-ročný Slovák hviezdi vo Fínsku, debutoval a skóroval za osemnástku
Talent na úrovni Slafkovského? 15-ročný Slovák hviezdi vo Fínsku, debutoval a skóroval za osemnástku
Reprezentácia
VIDEO Po obhajcovi titulu dnes vyzvú Slovensko: Súboj Nemecka s USA rozhodli prvé dve tretiny
VIDEO Po obhajcovi titulu dnes vyzvú Slovensko: Súboj Nemecka s USA rozhodli prvé dve tretiny
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Česi neudržali vedenie s Kanadou: Obhajobu bronzu odštartovali divokou prestrelkou
VIDEO Česi neudržali vedenie s Kanadou: Obhajobu bronzu odštartovali divokou prestrelkou
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Výborný výkon Slovákov proti Švédsku: Naši mladíci boli blízko veľkého prekvapenia
VIDEO Výborný výkon Slovákov proti Švédsku: Naši mladíci boli blízko veľkého prekvapenia
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava

Kariéra a motivácia

6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
Vyhorenie
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
CV a motivačný list
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Vzťahy na pracovisku
Ako v roku 2026 pracovať s peniazmi a výplatou: Odborné tipy, ktoré vám ušetria stres aj čas
Ako v roku 2026 pracovať s peniazmi a výplatou: Odborné tipy, ktoré vám ušetria stres aj čas
Rady, tipy a triky

Technológie

POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
Bezpečnosť
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Veda a výskum
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
Vesmír
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
Veda a výskum

Bývanie

8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce

Pre kutilov

Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop zdravia 2026: Signály, ktoré nesmiete ignorovať – kompletný prehľad pre všetkých 12 znamení zverokruhu
Zdravie
Horoskop zdravia 2026: Signály, ktoré nesmiete ignorovať – kompletný prehľad pre všetkých 12 znamení zverokruhu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vianočná hrôza pri Košiciach:
Domáce
Vianočná hrôza pri Košiciach: Dom zachvátili plamene, hasiči našli vo vnútri človeka, nemal už žiadnu šancu!
Nový rok, nové ceny:
Domáce
Nový rok, nové ceny: Kuriéri majú zlé správy, zdražovanie, škrípanie zubami a výnimkou nie sú ani e-shopy
Policajti kontrolujú jamu po
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Kyjevom otriaslo niekoľko silných výbuchov: Zelenskyj varuje, Rusko útočí aj z Bieloruska
Na tejto fotografii, ktorú
Zahraničné
Nová nádej na mier: Tieto rozhádané krajiny sa dohodli na okamžitom prímerí po týždňoch pohraničných bojov!

Ďalšie zo Zoznamu