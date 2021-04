Záhada okolo neprebádaného variantu KORONAVÍRUSU: Vedci tápu! Hrozí vážna zdravotná katastrofa?

DILLÍ - Variant nového koronavírusu bol prvýkrát zistený v Indii vlani v októbri a dostal označenie B.1.617. Podľa oznámenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bol doteraz zistený v 1200 sekvenciách zaslaných do databázy GISAID z najmenej 21 krajín. V tom, či ide o výnimočne nebezpečný variant, ale zatiaľ odborníci nemajú jasno. Napriek tomu narastajú obavy, že môže viesť k vážnej zdravotnej katastrofe.

Najviac sekvencií obsahujúcich tento pôvodne indický variant vírusu pochádzalo z Británie, USA a Singapuru. Zistená bola ale aj v Európe - Belgicku, Švajčiarsku, Grécku, Taliansku, overuje sa aj najmenej jeden prípad v Česku.

Niektoré laboratórne výsledky ukazujú na slabo zvýšenú prenosnosť tohto variantu a na to, že protilátky ťažšie vírus blokujú. Ako veľmi to ale znižuje imunitu, odborníci ešte len zisťujú. Rýchle šírenie nákazy v Indii totiž môže mať aj iné príčiny ako väčšiu nákazlivosť tamojšieho variantu koronavírusu. Údaje sú totiž zatiaľ nekompletné, vedci doteraz pracujú len so stovkami vzoriek, podľa BBC je 298 z Indie a 656 zo zvyšku sveta. Pri takzvanej britskej mutácii majú vedci k dispozícii vyše 384-tisíc sekvencií.

Budú vakcíny účinné?

Na charakteristickom (spike) proteíne, ktorý sa nachádza na povrchu vírusu, sú v prípade indického variantu dve kľúčové mutácie. Práve proti takýmto mutáciám sú vakcíny zamerané. "Myslím, že nič nedokazuje, že je to úniková mutácia, čo by znamenalo, že ju vakcíny nebudú môcť zastaviť," citovala BBC doktora Jeffa Barretta, ktorý riadi ústav genetického výskumu v britskom Hinxtone. "Musíme to starostlivo sledovať, ale zatiaľ nie je dôvod na paniku," dodal Barrett.

Lenže platí, že čím viac nových prípadov sa v krajine objaví, tým viac variantov vznikne. Každá jednotlivá infekcia vírusu poskytuje možnosť rozvinúť sa a panuje obava, že vzniknú mutácie odolné proti vakcínam.

"Spôsob, akým môžeme predísť vzniku nových vírusových variantov, je predovšetkým brániť vírusu, aby sa v nás replikoval. Takže najlepšia cesta kontroly mutácií je mať pod kontrolou chorobu globálne," oznámila profesorka mikrobiológie Cambridgeskej univerzity Sharon Peacocková. Na to slúžia hlavne lockdowny, dodržiavanie odstupov a očkovanie.

Očkovanie v Indii viazne

A s ním má India problémy, prvú dávku vakcíny tam zatiaľ dostala desatina občanov, druhú ani nie dve percentá. Hoci je veľkým výrobcom vakcín, India zastavila ich vývoz. Ohrozila tým program COVAX určený chudobným štátom. Vedci ale súhlasia, že prioritou je teraz, keď v Indii covid-19 zabil už viac ako 200-tisíc ľudí a nakazilo sa tam 18 miliónov ľudí, India samotná. Platí podľa nich totiž, že v bezpečí nie je nikto, kým nie sme v bezpečí všetci.

Povzbudivé správy z Biontechu

Riaditeľ a spoluzakladateľ nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin v stredu vyjadril presvedčenie, že vakcína proti koronavírusu, ktorú BioNTech vyvinul spolu s americkou farmaceutickou firmou Pfizer, je účinná i proti indickému variantu vírusu. Informovala o tom agentúra AFP. "Indický variant ešte stále testujeme, avšak má rovnaké mutácie, aké sme už testovali a voči ktorým naša vakcína zaberá," povedal Šahin s tým, že si je istý jej účinnosťou aj v tomto ohľade.