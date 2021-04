Vedci vyvinuli prvú vysokoúčinnú vakcínu proti malárii

Žiadna z dosiaľ vyvíjaných vakcín nedosahovala účinnosť nad 75 percent, ktorú požaduje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Tím stojaci za jej vývojom dúfa, že nové antimalarikum bude schválené pre použitie do dvoch rokov. Spoluautor predmetnej štúdie Adrian Hill z Jennerovho ústavu so sídlom v Oxforde uviedol: "Vďaka nášmu obchodnému partnerovi, Indickému sérovému inštitútu, ktorý sa zaviazal vyrábať v nadchádzajúcich rokoch najmenej 200 miliónov dávok ročne, môže mať táto vakcína významný vplyv na verejné zdravie, ak bude schválená."

Hill si je podľa vlastných slov "veľmi istý" tým, že účinnosť novej očkovacej látky sa môže v ďalšej fáze klinického testovanie ešte zvýšiť. "Zistili sme, že ak sa vakcína podá tesne pred obdobím malárie, dochádza k približne desaťpercentnému zlepšeniu jej účinnosti," povedal Hill s tým, že vakcínu čaká finálna testovacia fáza. Na maláriu ročne zomrie viac než 400.000 ľudí, väčšinou detí v subsaharskej Afrike. Napriek tomu, že sa v priebehu rokov skúšalo mnoho vakcín, žiadna ešte nesplnila požadované parametre. Klinické testy vakcíny R21/Matrix-M sa začali v roku 2019.

Malária je život ohrozujúca choroba spôsobovaná parazitmi, ktoré sa na ľudí prenášajú komármi. Hoci je možné tomuto ochoreniu predchádzať a liečiť ho, WHO odhaduje, že iba v roku 2019 bolo na celom svete 229 miliónov prípadov nákazy a 409.000 súvisiacich úmrtí, dopĺňa stanica BBC. Malária sa začína príznakmi, ako je horúčka, prechladnutie a bolesť hlavy, pričom bez liečby sa môže rýchlo rozvinúť do závažného stavu, ktorý často vedie aj k smrti.