Zvieracia katastrofa kvôli LOCKDOWNU: Hrozí megainvázia 150 miliónov obrovských potkanov

LONDÝN - Mohli by sme sa dočkať nepekných scén. Podľa správy došlo v dôsledku lockdownu k zvýšeniu populácie potkanov. Povedané na rovinu, mohlo by dôjsť k megainvázii 150 miliónov obrovských potkanov.

Spojené kráľovstvo čaká strašidelná vyhliadka. Megainvázia 150 miliónov obrovských potkanov by sa mohla čoskoro pohybovať po uliciach pri hľadaní zvyškov grilovania roztrúsených pred domami. Populácia potkanov hnedých vo Veľkej Británii prudko vzrástla v roku 2020, vyplýva zo správy Daily Star, podľa ktorej by to mohlo viesť k zvieracej katastrofe.

Obrie potkany by mohli spôsobiť mega-inváziu

Dôvod je znepokojujúci, ale tiež celkom jednoduchý: Pretože ľudia kvôli koronavírusovým obmedzeniam uprednostňujú stravovanie vonku, obrie hlodavce by jedlo mohli nájsť ľahšie. Deratizačné firmy teraz opäť varovali, že potkanie samice môžu plodiť potomkov až šesťkrát ročne. S každým vrhom sa mohlo narodiť až dvanásť potkanov.

Zdroj: Getty Images

Vyhubenie potkanov má zabrániť katastrofe

V Basildone, 40 kilometrov severne od Londýna, už proti nim úrady tvrdo zasahujú. Podľa správy sa tam investuje takmer 80-tisíc eur, aby sa mesto zbavilo odhadovaných 400-tisíc potkanov. Stačí však loviť potkany vo verejných parkoch a stokách? Peter Higgs, výkonný riaditeľ spoločnosti na ničenie škodcov, pre Daily Star uviedol, že jeho spoločnosť zaznamenala 50-percentný nárast zásahov v obytných priestoroch.