VIDEO Horor počas búrky: Valentina (†17) unikla z horiaceho auta a potom... strašná smrť!

Očití svedkovia si spomínajú na hrozné scény: Podľa nich v nedeľu zúrila nad oblasťou prudká búrka. Búrka zrazila strom, ten spadol na elektrické vedenie, ktoré potom ležalo pozdĺž cesty a dažďom podmáčanú ju úplne zelektrizovalo.

Krátko nato išla okolo vo svojom aute Valentina Tomashoskyová, ktorá sa podľa polície dokázala vyhnúť stromu, ale prešla cez elektrické vedenie, ktoré jej auto zapálilo.

Susedka Maria Patchonová sa chystala dostať zo svojho auta dáždnik. Počula ranu, zdvihla zrak a videla Tomashoskej auto, ako zastavuje. „Horela celá strana vodiča,“ informovala televíziu ABC Action News.

This story just got more heartbreaking the more we learned.



Valentina Tomashosky, 17, was a high school senior, cadet lieutenant in her school's NJROTC program & planned to attend @PHSCedu this fall. https://t.co/08ac8JxVpK @10TampaBay https://t.co/3geezpCmFj pic.twitter.com/ynm8P9es4Q