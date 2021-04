MIMORIADNE Streľba na strednej škole v USA, útočníka zabila polícia

K streľbe došlo na strednej škole Austin-East Magnet High School vo východnej časti mesta. Miestna polícia zverejnila na Facebooku informáciu, že jej príslušníci dostali informáciu, že v areáli školy sa pohybuje možno ozbrojená osoba.

Študenta školy našli policajti na toaletách, uviedol šéf miestneho vyšetrovacieho úradu David B. Rausch. Prikázali mu, aby vyšiel von. On však odmietol a vtedy údajne spustil paľbu, uviedol Rausch. Polícia streľbu opätovala.

Samotný strelec zomrel na mieste. Policajta, ktorý utrpel strelné zranenie nohy, previezli do nemocnice. Totožnosť strelca nebola zverejnená, rovnako ako ani motív jeho činu. K streľbe došlo v čase, keď sa v USA znova otvárajú školy, ktoré boli niekoľko mesiacov zatvorené v dôsledku pandémie koronavírusu.

- Officer Involved Shooting at Austin East High School - @TBInvestigation will be the lead investigating agency and provide further information as it becomes available. pic.twitter.com/Hjetzf1vNT