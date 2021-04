Bohatier či Don Quijote? Takto sa Juraj Rizman pobil o česť prezidentky Zuzany Čaputovej!

BRATISLAVA - Opustil kvôli nej kanceláriu prezidentky a povráva sa, že správanie Igora Matoviča voči hlave štátu sa skrýva aj za Rizmanovým odchodom z postu poradcu Juraja Šeligu. To, že bývalý aktivista nie je žiadnym pasívnym pozorovateľom, dokazuje aj jeho správanie na sociálnych sieťach. Niekoľkokrát si vzal za jeho výroky na paškál expremiéra Igora Matoviča, a to verejne - prostredníctvom príbehu na sociálnej sieti. V diskusiách však pôsobil zdržanlivejšie. Pohár jeho trpezlivosti zrejme definitívne pretiekol v momente, keď hlava štátu zdieľala na sociálnej sieti príspevok spred pamätníka Víťazstvo.

Konflikt vyvolal príspevok o Víťazstve

"Pred 76 rokmi bola oslobodená Bratislava. Do konca druhej svetovej vojny vtedy ostávalo už len niekoľko týždňov. Najväčší podiel na oslobodení mesta mali príslušníci Červenej armády a tiež rumunskí vojaci," napísala v príspevku na svojom oficiálnom profile hlava štátu, ktorá si pamiatku uctila spolu s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.

V príspevku zdôraznila, že Slovenský štát posielal vlastných občanov na smrť alebo ťažké práce len pre ich príslušnosť k menšine. "Posledný transport politických väzňov do koncentračného tábora Mauthausen bol z Bratislavy vypravený krátko pred jej oslobodením, 31. marca. Nacizmus porazil až spoločný postup vojsk štátov protihitlerovskej koalície a vojakov rôznych národností. Som vďačná za hrdinstvo všetkých ľudí, ktorí podstúpili tie najväčšie obete pre naše oslobodenie. Česť ich pamiatke!" uzavrela prezidentka Zuzana Čaputová.

Bohatier či Don Quijote?

Zrejme nikto nečakal, že práve pod takýmto typom príspevku ju niekoľko horlivých diskutérov (alebo internetových trollov?) obviní z kolaborácie s fašizmom. To nedokázal zniesť jej partner Juraj Rizman, ktorý okamžite prešiel do útoku. "...pri všetkej úcte, iba hlupák môže o Zuzane Čaputovej povedať, že podporuje, či kolaboruje s fašizmom. Jedni o nej tvrdia, že je židovka, iní že fašistka... Ukazuje to viac o autoroch tých tvrdení, ako o nej," oponoval agresívnemu diskutérovi, a to nebolo všetko!

Reakcie sa nezdržal ani v prípade anonymného profilu, ktorý naznačoval, že hlava štátu má výlučne dekoratívny charakter a vlastne nič nerobí. "Jasné! Okrem dobrej reprezentácie Slovenska v zahraničí (od OSN, cez EÚ, či NATO, od stretnutia od Sv. otca až po Macrona), cez to, že otvára v zahraničí dvere našim podnikateľom, až po to že si riadne plní ústavné kompetencie, a priamu pomoc pre potravinovú banku až po individuálnu pomoc núdznym... Ak je toto pre Vás, že nič neurobila pre Slovensko, tak ok...," reagoval Juraj Rizman popudlivo. Vzniknutý konflikt však bližšie rozoberať ani komentovať nechcel.

Odborník na komunikáciu to vidí na "svrbiace prsty"

Podľa odborníka na komunikáciu sa v tomto prípade spája viacero faktorov. Michal Novota zdôraznil, že hoci tento postup nie je protokolárnym štandardom, zrejme sa v ňom spája viacero faktorov. "Po prvý raz máme prezidentku, ktorá by mala partnera," poznamenal Novota s tým, že Rizmana do roviny ochrancu a bojovníka proti nespravodlivosti zrejme tlačí jeho povaha a tie prsty ho asi svrbia neustále. "Roky ho poznáme ako zanieteného aktivistu, ktorému nedá nezareagovať na akúkoľvek neprávosť," poznamenal Novota s tým, že zrejme podobný rozkol by sme mohli hľadať aj za jeho odchodom od podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu.

Odborník však zároveň zdôraznil, že vedie vopred prehratú bitku. "V diskusiách na internete, či už s trolmi, alebo bežnými ľuďmi sa nedá vyhrať," poznamenal na margo správania sa Juraja Rizmana, ktoré považuje za protokolárne neštandardné. Novota svoj komentár uzavrel tým, že si nespomína, že by sa ktoréhokoľvek prezidenta na sociálnej sieti zastávala prvá dáma.