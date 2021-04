Bulharský premiér Borisov navrhuje zostavenie vlády odborníkov

"Navrhujem mier - využime odborníkov a prekonajme do decembra pandémiu, aby sa veci mohli pohnúť k lepšiemu," povedal v pondelok Borisov. Podľa prieskumov verejnej mienky uskutočnených agentúrou Gallup International na základe odpovedí voličov, Borisovova proeurópska vládna strana GERB môže počítať s asi 25 percentami hlasov. Borisov neuviedol žiadne detaily ohľadom odborníkov, ktorí by mohli byť do takejto vlády vymenovaní. Predpokladá sa, že okrem Borisovovej strany získa v novom parlamente kreslá ďalších šesť strán, vrátane troch protestných.

Vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku, sa Borisov takto prihovoril k protestným stranám: "Nemáte žiadne skúsenosti, (žiadnych) ľudí, mali by ste sa učiť, no spolu máme obrovský potenciál". Vo voľbách do bulharského parlamentu, ktorý má 240 poslancov, mohlo voliť 6,7 milióna oprávnených voličov. Nedeľňajšie voľby sprevádzalo mnoho epidemiologických opatrení, vrátane poskytovania mobilných volebných urien pre ľudí v karanténe. Oficiálne výsledky možno očakávať do štyroch dní od volebného dňa. Podľa agentúry Gallup International dosiahla volebná účasť 48 percent.