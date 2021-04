Orbán potešil Maďarov: Po Veľkej noci začneme otvárať reštaurácie, obchody a kaderníctva

Jeden až dva dni po sviatkoch bude zaočkovaných už dva a pol milióna ľudí, preto bude plánovaným spôsobom bude možné otvoriť obchody a sektor služieb, dodal Orbán. Zdôraznil ale, že počet zákazníkov v jednotlivých obchodoch a zariadeniach služieb bude obmedzený v závislosti od ich rozlohy.

"Ak si niekto myslí, že britskú mutáciu koronavírusu je možné zastaviť zákazmi a zatváraním, mýli sa - je ju možné iba spomaliť. To, čo fungovalo v prvej a druhej vlne, v prípade tohto variantu vírusu už nefunguje," zdôraznil.

Do budúceho piatka budú podľa jeho slov môcť byť zaočkovaní všetci zaregistrovaní vo veku nad 65 rokov a nastane obdobie, keď bude k dispozícii viac očkovacích látok než registrovaných žiadateľov o očkovanie. Vtedy príslušné orgány preveria možnosti očkovania mladých ľudí vo veku od 16 do 18 rokov. Pri zaočkovaní 3,5 milióna ľudí, čo by sa mohlo dosiahnuť do konca apríla, vláda zváži možnosti benefitov pre tých, ktorí sa dali zaočkovať. To by mohlo motivovať tých, ktorí ešte neboli zaočkovaní, uzavrel Orbán.

Pribudlo 9055 nakazených

Za posledných 24 hodín potvrdili v Maďarsku 9055 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím celkový počet infikovaných od začiatku pandémie stúpol na 670.776. V súvislosti s ochorením COVID-19 pribudlo 267 úmrtí. Počet obetí pandémie tak stúpol na 21.262, vyplýva z údajov operačného štábu zverejnených v piatok na webovej stránke koronavirus.gov.hu.

Aktuálne je nakazených 236.144 ľudí. V nemocniciach je hospitalizovaných 11.747 pacientov s covidom, z nich 1467 je odkázaných na podporu umelej pľúcnej ventilácie. Prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu zaočkovali doposiaľ 2.156.680 osôb, obe dávky dostalo už 863.195 z nich. Z ochorenia sa zotavilo 413.370 ľudí.