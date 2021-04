Pápež zavítal do centra, kde proti KORONAVÍRUSU očkujú bezdomovcov a chudobných z Ríma

Vo Vatikáne sa proti covidu očkuje v posluchárni prispôsobenej pre potreby očkovacieho centra, keďže počas pandémie tento priestor nemôže byť využívaný na svoje pôvodné určenie, dodala agentúra AFP. Bezplatnú vakcínu vo Vatikáne zatiaľ dostalo okolo 800 ľudí bez domova alebo v núdzi a najmenej 400 ďalších ju ešte dostane.

František, ktorý už je zaočkovaný - rovnako ako emeritný pápež 93-ročný pápež Benedikt -, začiatkom januára uviedol, že "z etického hľadiska" by sa mal dať proti covidu zaočkovať každý, pretože "od toho závisí zdravie a životy iných ľudí". Na margo ľudí, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať, vtedy pápež povedal, že ide o popieranie hraničiace so samovraždou, ktoré si on nedokáže vysvetliť. Zdôraznil, že sa "treba dať zaočkovať".

Počas Františkovho pontifikátu Vatikán zriadil niekoľko štruktúr na pomoc obyvateľom Ríma bez domova - vzniklo zdravotné stredisko, umyvárne, holičstvo a kaderníctvo.