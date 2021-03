MIMORIADNE Hrozivý útok v knižnici: VIDEO Muž pobodal niekoľko ľudí, hlásia jednu obeť

Dejiskom násilia sa popoludní miestneho času stala verejná knižnica na predmestí metropoly Britskej Kolumbie. Polícia hlásila obete vnútri budovy i pred ňou. Najmenej šesť ľudí kvôli nemu bolo hospitalizovaných.

Breaking: At least 6 people injured after a mass stabbing at Lynn Valley Library in North Vancouver, Canada. A suspect is in custody. pic.twitter.com/bMTjzNArqH

"Jedna z obetí prišla o život," povedal následne AFP kriminalista Frank Chang. Obeťou útoku je žena. "Môžeme povedať len to, že to je absolútne šokujúce," povedal.

Zdroj: SITA/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Po zatknutí jednej osoby polícia uviedla, že verejnosti už v súvislosti s daným incidentom nehrozí žiadne nebezpečenstvo, pretože "sa zdá, že to bol jediný podozrivý". Predpokladaný páchateľ je dvadsiatnik a v minulosti mal do činenia s políciou. Motív útoku nie je stále známy.

We are shocked and saddened to hear the terrible news of the senseless act of violence in North Vancouver today.

As the RCMP investigate, our thoughts are with the victims, their families and the community.