Významný míľnik pre LGBTQ komunitu: Prvá transrodová osoba vo vysokej funkcii

Senát nomináciu Levineovej potvrdil pomerom hlasov 52 ku 48, keď sa ku všetkým hlasujúcim demokratom pridali aj dvaja republikánski senátori. Levineová od júla 2017 do januára 2021 viedla ministerstvo zdravotníctva v štáte Pensylvánia. Biden ju neskôr navrhol na post námestníčky ministra zdravotníctva. To predstavuje významný míľnik pre LGBTQ komunitu a je to v kontraste s politikou predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa, ktorá bola považovaná za diskriminačnú, píše AFP.

Levineová pôsobí ako profesorka v oblasti pediatrie a psychiatrie na fakulte medicíny Pennsylvánskej štátnej univerzity (Pennsylvania State University - PSU). Na ministerstve zdravotníctva a sociálnych služieb sa stane súčasťou tímu, ktorý v súčasnosti bojuje s pandémiou SARS-CoV-2. V spojitosti s koronavírusovým ochorením COVID-19 zomrelo v USA viac ako 545.000 osôb.

Americký Senát vo štvrtok 18. marca kalifornského generálneho prokurátora Xaviera Becerru potvrdil vo funkcii ministra zdravotníctva. Stal sa tak prvým príslušníkom latinskoamerickej komunity na čele tohto ministerstva.