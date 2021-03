Pandémia KORONAVÍRUSU: Toto sú najkurióznejšie opatrenia vo svete!

BRATISLAVA - Celý svet bol pred asi rokom zaskočený novým koronavírusom. Ako zvládnuť náhlu pandémiu? V niektorých krajinách to viedlo k zvláštnym pravidlám.

Mexiko: Zákaz junkfood

Mexiko prijalo v septembri katalóg opatrení proti tzv. junkfood (veľmi nezdravým potravinám). Dôvod je, že nadváha a cukrovka môžu komplikovať koravírusovú infekciu.

V Mexiku má nadváhu 70 percent dospelých, plus tretina detí a dospievajúcich. Kvôli chronickým chorobám v dôsledku nesprávnej výživy mala vlani v lete krajina jedno z najvyšších úmrtí na koronavírus na svete.

Výstražné symboly sú na nezdravých balených potravinách viditeľné už od jesene. Tieto produkty už nesmú byť inzerované s kreslenými postavičkami alebo prominentmi špeciálne pre deti. Štáty Oaxaca a Tabasco úplne zakázali predaj nezdravých potravín maloletým!

Zdroj: Getty Images

Zákaz fajčenia v Španielsku

V Španielsku je od minulého leta zakázané fajčenie pod holým nebom, ak nie je možné dodržať vzdialenosť dva metre

To znamená, že behanie pri fajčení je zakázané! Každý, kto si zapáli cigaretu, musí prestať utekať.

Dôvod pravidla je, že španielske ministerstvo zdravotníctva sa obáva, že vírus by sa mohol preniesť na ďalších ľudí prostredníctvom cigaretového dymu.

Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že je znepokojené tým, že fajčiari môžu vírus rozširovať na ďalšie osoby v kvapkách vydychovaných dymom. Podobný zákaz fajčenia platí v Turecku od novembra.

Zdroj: Getty Images

Singapur: Dva týždne väzenia za porušenie opatrení

V Singapure musíte ísť do hotelovej karantény na 14 dní po vstupe do krajiny - na svoje náklady. Ak chcete vstúpiť do nákupných centier, musíte mať vo svojom mobilnom telefóne nainštalovanú sledovaciu Corona aplikáciu.

Singapurské úrady tvrdo zakročia proti porušovaniu právnych predpisov. Brit bol nedávno odsúdený na dva týždne väzenia za porušenie karantény. Vykradol sa zo svojej hotelovej izby, aby sa stretol so svojou snúbenicou.

Trest s rakvou v Indonézii

Indonézia tiež neprejavuje zľutovanie, pokiaľ ide o porušovanie protikornavírusových opatrení. Odporcovia rúšok boli počas prvej vlny pandémie verejne potrestaní. Museli verejne čistiť toalety alebo recitovať verše z Koránu.

Štát medzitým prišiel s niečím novým: Podľa medializovaných informácií si môže každý, kto je prichytený bez masky, „vyskúšať“ na verejnosti ležať v otvorenej rakve - a vyhnúť sa tak vysokej pokute.

Zdroj: Profimedia

Striedavé dni mužov a žien v Paname

Znie to šialene, ale je to pravda: Panama zaviedla na jar 2020 zákaz vychádzania v závislosti na pohlaví. Ženy mali povolené vyjsť von iba v pondelok, stredu a piatok - muži v utorok, štvrtok a sobotu. V nedeľu nesmel nikto vyjsť pred dvere.

Mnoho občanov nedodržiavalo predtým stanovený zákaz vychádzania v určitých časoch.

Podľa medializovaných informácií bolo pravidlo zrušené iba zhruba pred mesiacom.

Zdroj: TASR/ Michal Svítok

Sledovacie náramky v Abú Zabí

Cestujúci nie sú len testovaní na kornavírus na letisku v Abú Zabí - následne musia ísť aj do desaťdňovej karantény (dom alebo hotel).

Takisto budú mať náramok GPS. To sa používa na kontrolu, či sa karanténa skutočne dodržiava. Niečo také poznáme iba z náramkov pre zločincov.