Mladá markizáčka sa nakazila koronavírusom: Ťažké príznaky... Nevládala už ani plakať!

BRATISLAVA - Už dávno sa vie, že to, že je človek mladý a v perfektnej zdravotnej kondícii, ešte neznamená, že ak sa nakazí koronavírusom, jeho príznaky budú len mierne alebo žiadne. No a ďalším žiarivým príkladom je, bohužiaľ, aj moderátorka Mária Zelinová (31).

Tá najnovšie priznala, že covid-19 dostal aj ju. A hoci si myslela, že jej mladý organizmus a zdravé telo sa s koronvírusom vysporiadajú ľavou-zadnou, pravdou je úplný opak. „Myslela som si (ak sa to niekedy stane), že ja budem práve tá s bezpríznakovym priebehom. To som si naozaj len MYSLELA," povedala otvorene atraktívna blondínka, ktorá sa napokon musela vysporiadať s oveľa ťažším priebehom.

„Horúčky až do 39,5 - pálenie kože, bolesti kĺbov až tak, že ma kolená “neudržali” dlho v stoji. Boleli ma zuby, uši, v ktorých mi zaľahlo, pískalo, zle som počula, štípali ma oči... Bolesti hlavy, aké som ešte nezažila. Silná nádcha. Celé zle. Na štvrtý deň som nejedla nič, nevládala som vstať z postele a nie ešte prežúvať," opísala hrôzostrašné chvíle známa moderátorka.

Tieto momenty boli o to horšie, že všetko musela zvládnuť úplne sama a nemala nikoho, kto by sa o ňu v najťažších stavoch mohol postarať. „Nemal mi kto schladiť čelo mokrým uterákom či ma odniesť do sprchy, bola som na to sama. Veď IZOLÁCIA. Nevládala som už ani plakať. Z ničoho nič sa polepšilo - mierne, no nebolo čo oslavovať, o dve hoďky bolo všetko späť," uviedla Zelinová a dodala, že netuší, kde sa koronavírusom nakazila.

Je mladá a zdravá, no koronavírus znášala mimoriadne a ťažko Zdroj: Jan Zemiar

Ešte tri dni pred prvými príznakmi mala negatívny PCR test. RTG vyšetrenie jej potom potvrdilo i covidový zápal pľúc. „To bolo pre mňa prekvapením, nakoľko som ho nijako špeciálne necítila. Nasledoval dosť dusivý kašeľ, čoho som sa aj trošku zľakla A teraz tie ohňostoje. ZRAZU všetko prešlo. Keď píšem, že všetko, tak tým myslím úplne všetky príznaky. Bolo to celé zvláštne," nechápala charizmaická modelka a moderátorka, ktorá opísala svoje problémy najmä kvôli tomu, aby si ľudia uvedomili, že koronavírus nešetrí ani mladých a zdravých.

„Nemyslite si, že keď ste mladí, cvičíte a dlhodobo užívate vitamíny, že táto hnusoba z vás v priehu pár dní nemôže spraviť “nevládneho človeka”. Myslite na to a hlavne, prosím, keď viete, že ste boli v styku s pozitívnou osobou, neohrozujte druhých," odkázala verejnosti Mária, ktorej prajeme, nech je čoskoro opäť úplne zdravá a plná síl.