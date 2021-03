KORONAVÍRUS Británia už zaočkovala polovicu dospelých prvou dávkou vakcíny

LONDÝN - Viac ako polovica dospelých obyvateľov Británie už bola zaočkovaná prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Oznámil to v sobotu britský minister zdravotníctva Matt Hancock, ktorého citovala televízia Sky News.

"S potešením môžem oznámiť, že sme zaočkovali už polovicu všetkých dospelých obyvateľov Spojeného kráľovstva," napísal Hancock na Twitteri. "Vakcína je úspešným príbehom našej krajiny a našou cestou k prekonaniu pandémie". Zámerom britskej vlády je zaočkovať celú dospelú populáciu krajiny do konca júla. Symbolickú hranicu polovice zaočkovaných sa podľa Hancocka podarilo dosiahnuť v uplynulých 24 hodinách.

K naplneniu sa blíži aj druhý zo stanovených vládnych cieľov: podať vakcínu ľuďom patriacim do deviatich prioritných skupín do 15. apríla: treba už zaočkovať len niečo vyše päť miliónov ľudí. To podľa Sky News naznačuje, že sa tento cieľ podarí dosiahnuť ešte pred stanoveným termínom.

Aspoň prvú dávku vakcíny v Spojenom kráľovstve, kde sa očkovacia kampaň spustila už 8. decembra, dostalo už viac ako 26 miliónov ľudí. Britský premiér Boris Johnson dostal 19. marca prvú dávku vakcíny, ktorú vyvinula britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca spolu s Oxfordskou univerzitou. Chcel tým uistiť verejnosť, že táto očkovacia látka je bezpečná.