KORONAVÍRUS Britský premiér Johnson sa dal zaočkovať vakcínou od AstraZenecy

"Doslova som vôbec nič necítil. Bolo to veľmi dobré, veľmi rýchle," povedal Johnson pred novinármi po odchode z nemocnice v Londýne neďaleko jeho rezidencie na Downing Street. Podľa spravodajskej stanice BBC 56-ročného premiéra zaočkovali v Nemocnici sv. Tomáša, kde bol vlani v apríli hospitalizovaný s ochorením COVID-19."Všetci, keď dostanete oznámenie, že sa máte ísť očkovať, choďte a dajte sa. Je to najlepšie pre vás, to najlepšie pre vašu rodinu a pre všetkých ostatných," dodal Johnson, pričom poukázal na to, že vedci z Európy považujú vakcínu od AstraZenecy za bezpečnú.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein, Pool

Prvú dávku vakcíny v Spojenom kráľovstve doposiaľ dostalo už viac ako 26 miliónov ľudí. Johnson už predtým prezradil, že dostane vakcínu, ktorú vyvinula britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca spolu s Oxfordskou univerzitou. Vyslovil sa tak v čase, keď viaceré európske krajiny očkovanie touto vakcínou pozastavili pre obavy, že môže zapríčiniť vážne vedľajšie účinky, napríklad vznik krvných zrazenín.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein, Pool

Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok oznámila, že vakcína od firmy AstraZeneca nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín a jej výhody prevažujú nad rizikami. Viacero európskych krajín následne oznámilo, že obnoví očkovanie touto vakcínou, ktoré v priebehu tohto a minulého týždňa pozastavili. Žiadnu priamu spojitosť medzi zmienenou vakcínou a tvorbou krvných zrazenín nenašiel ani britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA).