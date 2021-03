Súd povolil odpojiť dievčatko (5) od prístrojov: Jeho matka bojuje, myslí si, že sa dá zachrániť!

Teraz päťročná Pippa Knightová ochorela chrípkovým ochorením, keď mala dvadsať mesiacov. To sa však neskôr rozvinulo do akútnej nekrotizujúcej encefalopatie. Dievčatko leží v jednej z londýnskych nemocníc, pričom jeho matka, 41-ročná Paula Parfittová, by chcela, aby dcére umožnili liečiť sa doma, kde by mala prenosný dýchací prístroj. Odvolací súd v rozsudku uviedol, že prestať s udržiavaním Pippy pri živote je "v jej najlepšom záujme", napísala agentúra DPA. Parfittová ale oznámila, že chce, aby sa prípadom zaoberal britský najvyšší súd.

Dievča nereaguje na ľudí ani na podnety z okolia, preto jej ošetrujúci lekári nevidia zmysel v tom, aby bola aj s prístrojmi, ktoré ju udržujú pri živote, preložená domov. Jej stav sa podľa nich nezlepší. Tento rok v januári im dal za pravdu prvý súd, ktorý povolil, aby bola od techniky odpojená. Naopak, jej mama chce presadiť, aby dcéru mohla získať domov aspoň na skúšobné obdobie, pretože je presvedčená o tom, že v domácom prostredí by sa jej žilo lepšie ako v nemocnici. Na jej stranu sa postavila protipotratová Organizácia na ochranu nenarodených detí, ktorá za ňu uhradila súdne náklady. Riaditeľ organizácie John Deighan o rozsudku odvolacieho súdu povedal, že ide o "rozhodnutie, ktoré umožňuje zúfalstvu zvíťaziť nad nádejou". Súd podľa neho dal najavo, že boj o Pippin život v uplynulých dvoch rokoch bol zbytočný.

Paula Parfittová Zdroj: profimedia.sk

Británia v posledných rokoch zažila už dva podobné prípady. Išlo o 11-mesačného Charlieho Garda a 23-mesačného Alfieho Evansa. Obaja mali vzácnu genetickú poruchu. U oboch sa dokonca pápež snažil presvedčiť britskú justíciu, aby dala súhlas s liečbou detí v zahraničí. V oboch prípadoch však neúspešne.