KORONAVÍRUS V Izraeli znova otvoria reštaurácie a kaviarne

Podmienkou otvorenia reštaurácií a kaviarní bude napríklad to, že v interiéri bude možné obsluhovať len zákazníkov s tzv. zeleným pasom. Neočkovaní hostia môžu sedieť iba vonku. Študenti so zeleným pasom sa od nedele môžu vrátiť do univerzít. Neočkovaní študenti môžu pokračovať len v dištančnom vzdelávaní.

Držitelia zelených pasov - osoby zaočkované oboma dávkami vakcíny najmenej pred týždňom a ktoré prekonali ochorenie COVID-19 - získajú späť základné práva a slobody v Izraeli skôr ako tí, ktorí očkovaní neboli.

Pre všetkých občanov Izraela naďalej platia pravidlá týkajúce sa sociálnych odstupov a hygieny. Izrael patrí medzi krajiny s najväčším počtom zaočkovaných obyvateľov. V krajine, kde žije niečo cez 9 miliónov obyvateľov, dostalo prvú dávku už viac ako 4,9 milióna ľudí a druhú približne 3,7 milióna.