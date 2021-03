Muž sťal dcéru (†17): Desivé VIDEO! S jej hlavou potom išiel na prechádzku

NAÍ DILLÍ - Museli to byť scény ako z hororu. V Indii muž svojej dcére sťal hlavu a s odrezanou hlavou potom išiel na prechádzku. Motív bol „zabitie pre česť“: Nemal rád priateľa svojej dcéry.

Z Indie k nám dorazila strašná správa: Muž odrezal svojej dcére hlavu (17), pretože mala priateľa, ktorý sa otcovi nepáčil. Po „zabití zo cti“ sťatím hlavy sa otec vybral s odseknutou hlavou svojej dcéry na prechádzku.

Denník Daily Mail uvádza, že obyvatelia indickej dediny Pandetara videli, ako po uliciach kráča muž menom Kumar so sťatou hlavou v ruke. Bol na ceste na policajnú stanicu, kde chcel oznámiť zabitie svojej dcéry zo cti.

Videokamera policajnej stanice zaznamenávala muža, ktorý vošiel na stanicu s hlavou v ruke. Je vidieť policajta, ktorý muža prehľadal a kontroloval, či nemá zbrane. Polícia sa potom muža spýtala na jeho meno, odkiaľ pochádza hlava a komu hlava patrila.

Kumar sa potom priznal k tomu, že svojej dcére sťal ostrým predmetom, pretože nesúhlasil so vzťahom, v ktorom bola. "Urobil som to. Nebol tam nikto iný. Telo je v miestnosti," povedal.

Zdroj: Getty Images

Muž chcel zabiť aj milenca svojej dcéry

Ďalej uviedol, že ak by ho našiel, zabil by milenca svojej dcéry. Kumara polícia zatkla a vzala do väzby. Zadržaná bola aj jeho manželka.

Polícia našla telo jeho dcéry v rodinnom dome a poslala ho na pitvu. Podľa správ miestnych médií bol úradník suspendovaný po tom, ako údajne „nevhodne“ nosil hlavu ženy.

Podľa Národného úradu pre záznam kriminality zaznamenal indický štát Uttarpradéš v roku 2019 najvyšší počet trestných činov na ženách. Štát tiež zaznamenal najvyšší počet trestných činov na deťoch so 7444 prípadmi, za ktorým nasledovali štáty Madhjapradéš (6 503) a Maháráštra (6 402).