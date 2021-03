KORONAVÍRUS Nemeckí predstavitelia sa údajne dohodli: Lockdown v krajine sa predĺži

Nemecká kancelárka Angela Merkelová

Zdroj: SITA/Michael Kappeler/Pool via AP

BERLÍN- Premiéri 16 nemeckých spolkových krajín a kancelárka Angela Merkelová sa v stredu na videokonferencii v zásade dohodli na predĺžení lockdownu do 28. marca. Tlačovej agentúre DPA to uviedlo niekoľko zdrojov zapojených do rokovaní.