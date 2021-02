KORONAVÍRUS Cestovné obmedzenia musia zostať v platnosti aj naďalej, zhodli sa lídri EÚ

"Epidemiologická situácia zostáva závažná a nové varianty predstavujú ďalšie výzvy," uviedli v spoločnom vyhlásení lídri 27 členských krajín Únie po skončení prvého dňa summitu, ktorý pokračuje aj v piatok. "Musíme preto dodržiavať prísne obmedzenia a zároveň zintenzívniť úsilie, čo sa týka získavania vakcín," uviedli.

Predseda Európskej rady Charles Michel varoval, že distribúcia vakcín v nasledujúcich týždňoch bude zložitá, no neskôr by sa vakcinačná kampaň mala zrýchliť. "Vieme, že nadchádzajúcich pár týždňov bude, čo sa týka očkovania, naďalej náročných," poznamenal. Zároveň ale dodal: "Máme prostriedky, zdroje, schopnosti uspieť v nasledujúcich mesiacoch."

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová uviedla, že EÚ plánuje splniť cieľ, ktorým je do konca leta zaočkovať proti koronavírusu 70 percent dospelých ľudí. "Je to cieľ, o ktorom sme pevne presvedčení," povedala šéfka EK na tlačovej konferencii po videosummite. Do konca júna by EÚ mala získať takmer 600 miliónov dávok rôznych vakcín, čo by malo vystačiť na dve dávky pre všetkých 255 miliónov dospelých obyvateľov členských štátov EÚ, poznamenala von der Leyenová.

Doteraz dostalo aspoň jednu dávku vakcíny približne 6,4 percenta ľudí žijúcich v krajinách EÚ. Šéfka EK varovala aj pred juhoafrickým variantom koronavírusu, ktorý podľa jej slov potvrdili v 14 členských štátoch EÚ a brazílsky variant v siedmich.