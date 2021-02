KORONAVÍRUS Británia chce do konca júla zaočkovať prvou dávkou všetkých dospelých

LONDÝN - Británia chce do konca júla umožniť každému dospelému obyvateľovi krajiny, aby dostal prvú dávku vakcíny proti novému koronavírusu. Uviedol to v nedeľu britský premiér Boris Johnson, ktorého citovala agentúra AFP.

"Budeme sa usilovať o to, aby sme do konca júla ponúkli očkovanie každému dospelému, čo nám pomôže ochrániť tých najzraniteľnejších, a podnikneme ďalšie kroky na zmiernenie niektorých obmedzení," uviedol Johnson. Do polovice apríla chce vláda ponúknuť prvú dávku očkovacej látky všetkým ľuďom nad 50 rokov.

Británia s viac ako 120.000 úmrtiami na COVID-19 patrí ku krajinám najviac postihnutým súčasnou pandémiou. Začiatkom decembra Británia ako prvá na svete spustila masovú očkovaciu kampaň. Aspoň prvú dávku už odvtedy dostalo viac ako 17 miliónov ľudí, čo predstavuje zhruba tretinu populácie Spojeného kráľovstva.

Keďže po vianočných sviatkoch došlo k prudkému nárastu infekcií a hospitalizácií, britská vláda začiatkom januára zaviedla tretí lockdown. Počty prípadov aktuálne opäť klesajú a očkovanie zároveň pomáha znižovať komplikácie u chorých.

Vláda sa tak dostáva pod silnejúci tlak, aby podnikla kroky k normalizácii života v krajine. "Všetci sa chceme vrátiť do normálu, musíme byť však opatrní," uviedol v nedeľu minister zdravotníctva Matt Hancock a pripomenul, že v britských nemocniciach aktuálne leží takmer 20.000 pacientov s covidom.

Očakáva sa, že Johnsonova vláda od 8. marca pristúpi k postupnému uvoľňovaniu reštrikcií, ktoré by zahŕňalo znovuotvorenie škôl či zmiernenie obmedzení na vonkajšie aktivity. Zatiaľ sa však nepočíta s úplným otvorením obchodov či s účasťou divákov na športových podujatiach.