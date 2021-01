Východné Slovensko zasypal sneh: VIDEO Obrovská kalamita, popadané stromy aj tisíce domácností bez elektriny

Zlá situácia na horskom priechode Dargov

Muži zákona upozorňujú šoférov v Košickom kraji na kalamitu na cestách. Na sociálnej sieti ukázali aj video zachytávajúce raňajšiu situáciu na horskom priechode Dargov.

Krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová neskôr informovala, že HP Dargov je v oboch smeroch z dôvodu nepriaznivého počasia neprejazdný.

Kolóny áut pred horským priechodom Dargov v okrese Trebišov Zdroj: FB/Roman Hanc

„Horský priechod Dargov je neprejazdný z Trebišova do Košíc, ako aj v opačnom smere. Autá stoja v kolóne aj hodinu a pol. Sú tam skrížené kamióny,“ uviedla Ivanová.

Momentálne je pre nákladnú dopravu neprejazdný Dobšinský kopec.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

Sneženie komplikuje dopravu aj v Prešovskom kraji

Podľa polície v celom Prešovskom kraji husto sneží. „Vzhľadom na aktuálnu poveternostnú situáciu - husté sneženie v celom Prešovskom kraji - sa na cestách vytvára súvislá vrstva kašovitého snehu. Z uvedeného dôvodu sú niektoré úseky ciest ťažko prejazdné, hlavne kopce a horské priechody,“ oznámili ochrancovia zákona.

Policajti riadia dopravu na kopci Petič v obci Chmeľov, okres Prešov Zdroj: FB/Maroš Černý

Ako ďalej uviedli, v úseku diaľnice D1 od Prešova po Hybe je do odvolania v oboch smeroch kvôli hustému sneženiu znížená rýchlosť na 80 km/h.

„Žiadame vodičov o maximálne zvýšenú opatrnosť a zhovievavosť, nakoľko podľa nami zistených informácii je všetka možná cestárska technika v teréne. Buďte opatrní!“ dodali policajti.

Odstavený kamión v obci Chmeľov Zdroj: FB/Maroš Černý

Na východnom Slovensku sú tisíce domácností sú bez elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) zaznamenala v pondelok predpoludním v súvislosti s počasím výpadky v distribúcii elektriny vo viacerých lokalitách Prešovského a Košického kraja. Vplyvom silného vetra, tvorby snehových jazykov a sneženia o 11.00 h evidovali viac ako 28.000 odberných miest s prerušenou distribúciou elektriny následkom 75 poruchových udalostí.

Ako uviedla Andrea Forbergerová z VSD, príčinami výpadkov distribúcie elektriny sú najmä spadnuté stromy na distribučnom vedení, poškodené izolátory a potrhané vodiče. „Konkrétne ide o lokality Kysak, Trebejov, Veľká Lodina, Rozhanovce, Beniakovce, Parchovany, Dvorianky, Trebišov, Humenné, Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Modrá nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Snina, Komárov, Kurima, Kučín, Ďurďoš, Medzianky a Krompachy,“ priblížila Forbergerová s tým, že zamestnanci od skorých ranných hodín intenzívne pracujú na odstránení následkov počasia.

Zdroj: FB/Obec Cabov

S kalamitou pomáhajú hasiči

Hasiči od rána zasahujú na viacerých miestach východného Slovenska. Od 6.00 ráno evidujú v dvoch krajoch celkom 53 výjazdov.

Na snímke dopravná nehoda za obcou Nový Ruskov v okrese Trebišov Zdroj: FB/Roman Hanc

Situácia je najvážnejšia v Košickom kraji, kde boli vyslaní k 31 udalostiam. V Prešovskom kraji bola ich pomoc potrebná doposiaľ 22-krát. Odstraňovali najmä popadané stromy z vozidiel, striech a cestných komunikácií a v niekoľkých prípadoch pomáhali vodičom zapadnutých vozidiel.

Zdroj: FB/Dianie v Snine

Vodiči na sociálnych sieťach upozorňujú na neprejazdný úsek medzi mestami Vranov nad Topľou a Strážske z dôvodu popadaných stromov na vozovke. Tie hlásia aj medzi Nižným Hrabovcom a Tovarným, kde je na ceste popadané aj elektrické vedenie. Kolóny sú aj medzi Humenným a Hažínom nad Laborcom, či v obci Víťazovce.

Na cestách v okrese Vranov nad Topľou to aktuálne vyzerá nasledovne:

I/79 Sačurov – Sečovská Polianka – cesta neprejazdná v oboch smeroch (skrížené vozidlá), premávka je riadená

I/18 Hrabovec – Strážske - ťažko prejazdná cesta v oboch smeroch (padajúce stromy, skrížené kamióny)

I/15 Sedliská – Benkovce - ťažko prejazdná cesta v oboch smeroch (padajúce stromy, skrížené kamióny)

III/5573 Slovenská Kajňa – Detrík –Matiaška - ťažko prejazdná cesta v oboch smeroch (padajúce stromy)

II/576 Banské - neprejazdná cesta v oboch smeroch (skrížené vozidlá)

II/576 Vechec - cesta prejazdná s obmedzením (motorové vozidlo v priekope)

II/558 Sedliská – Tovarné – Humenné - cesta prejazdná s obmedzením (motorové vozidlá v priekope)

I/18 Vranov nad Topľou – Tesco – cesta prejazdná v jednom smere (skrížené kamióny)

III/3621 Sačurov - cesta neprejazdná v oboch smeroch pre spadnuté elektrické vedenie

Zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj

Spoje MHD aj vlaky na východe Slovenska meškajú

K meškaniam spojov MHD v rozsahu 15 až 20 minút dochádza na cestných komunikáciách v Košiciach z dôvodu snehovej nádielky. Hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Petrušová tiež spresnila, že linky premávajúce cez Krajský súd smerom na mestské časti Západ a Sídlisko KVP aktuálne premávajú odklonom cez Idanskú ulicu. Z dôvodu poľadovice podľa nej v pondelok ráno evidovali zdržanie MHD aj na Kalinovskej ulici.

Zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj

Počasie komplikuje na východe Slovenska aj vlakovú dopravu. Podľa informácií "ZSSK mimoriadne" mešká osobný vlak zo stanice Strážske do Prešova 95 minút. Regionálny expres z Prešova do Košíc mešká viac ako 20 minút zo stanice Ličartovce. Hodinové meškanie má aj osobný vlak z Margecian do Nálepkova. Od pondelkového rána je pre spadnutý strom na trati prerušená doprava v úseku Kysak - Malá Lodina.

Množstvo snehu komplikuje dopravu aj v Poprade

V okolí Popradu sa na cestách nachádza päť až desať centimetrov snehu. V Poprade dosahuje snehová pokrývka 20 až 25 centimetrov. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke s tým, že Správa mestských komunikácií (SMK) Poprad je od 1.30 h nonstop v teréne.

Ako ďalej priblížila samospráva, v teréne sú veľké vozidlá, multikáry, traktory či malé frézy, a okolo 40 pracovníkov nastúpilo na ručné čistenie chodníkov a vstupov do bytových domov.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

„Zrána bol najväčší problém s prejazdnosťou štátnych ciest Veľká ul. Fraňa Kráľa, Železničná ulica, cesta smerom na letisko, Západ- Slovenského odboja a 1/66 Štefánikova - kruhový objazd,“ ozrejmila radnica. Na mestských komunikáciách je podľa nej najväčší problém so zaparkovanými vozidlami na krajniciach vozovky a chodníkoch.

Na košických cestách je 45 mechanizmov

Aktuálne je na cestách v Košiciach 45 mechanizmov. S preventívnym posypom začali v nedeľu od 20.00 h. Intenzívne sneženie zaznamenali v pondelok o 02.30 h, kedy začali s likvidačným posypom. „Prioritou sú najfrekventovanejšie komunikácie definované Operačným plánom zimnej údržby. Do ukončenia spádu snehu ide najmä o hlavné ťahy komunikácií, trasy liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) s dôrazom na klesania a stúpania a prieťahy ciest II. a III. triedy,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová s tým, že po tom, ako prestane snežiť, sa práce presunú na ďalšie komunikácie v zmysle stanovených priorít. Posyp komunikácií sa podľa nej vykonáva bezprostredne po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu.

Prešov má v teréne od rána 11 mechanizmov

„Okrem ciest pluhujú a čistia chodníky, nástupištia MHD, priechody pre chodcov, lávky a schodiská v meste. Vzhľadom na neustále sneženie je však potrebné opakovane odhŕňať všetky cesty, chodníky, schody, zastávky MHD aj priechody pre chodcov, ktoré už boli vyčistené. Na Dubovej, Smrekovej a Čapajevovej ulici pod váhou ťažkého snehu došlo k pádu niekoľkých stromov,“ tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová. Mesto preto podľa jej slov prosí občanov o zvýšenú opatrnosť nielen pri jazde autom, ale aj pri prechádzaní pešo vo všetkých častiach mesta.

Zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj

„Do 10.00 h bolo spluhovaných a posypaných viac ako 320 kilometrov ciest v Prešove. Cesty sú aktuálne prejazdné, neustále odhŕňané a máme aj dostatok posypového materiálu,“ dodala Šitárová.

Platí druhostupňová výstraha pred snežením!

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal do 12.00 h výstrahu 2. stupňa pred snežením v okresoch Gelnica, Košice okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

Meteorológovia v menovaných lokalitách očakávajú výskyt silného sneženia, pri ktorom ojedinele spadne 20 - 25 cm nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ skonštatoval SHMÚ.

Výstraha 1. stupňa pred snežením platí pre Banskobystrický a Žilinský kraj do obeda. SHMÚ predpokladá, že v niektorých okresoch môže napadnúť aj desať centimetrov nového snehu.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha pred vetrom platí pre niektoré okresy Košického kraja do 14.00 h. Meteorológovia očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu.

Zdroj: SHMÚ

V Košickom kraji musia tak isto rátať s poľadovicou. Výstraha trvá až do obeda. Jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, akými sú doprava, pohyb osôb, či infraštruktúra.

Zdroj: SHMÚ

Pre Košický a Prešovský kraj platí výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi až do 18.00 h. Ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.