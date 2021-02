EÚ odsúdila vyhrážky voči pobrexitovým colníkom v Severnom Írsku

Severné Írsko pozastavilo v pondelok pobrexitové kontroly zvieracích produktov na svojich hraniciach a odvolalo pracovníkov z prístavov Belfast a Larne po tom, čo personál začal dostávať vyhrážky a colní pracovníci boli nasprejovanými nápismi na verejnosti označení za "ciele". Severoírska vláda uviedla, že inšpekcie zastavila "v záujme zachovania zdravia zamestnancov".

"Dôrazne odsudzujeme akékoľvek vyhrážky voči členom prístavného personálu a voči každému, kto si plní svoje povinnosti a koná v zmysle dohody o vystúpení," uviedol Mammer počas videokonferencie s novinármi. Zároveň spresnil, že rozhodnutie o dočasnom zastavení časti colných kontrol prijaté severoírskymi orgánmi je pochopiteľné. EÚ v reakcii na uvedené vyhrážky v utorok rovnako vyzvala svojich colných zamestnancov pracujúcich v Severnom Írsku, aby počas tohto dňa "neplnili svoje povinnosti". "Bez ohľadu na dôvody, vyhrážky použitím násilia sú neprijateľné. Avšak táto napätá situácia tu už nejaký čas existuje," uviedol Mammer s odkazom na pobrexitové colné kontroly.

Nadobudnutie účinnosti nového pobrexitového režimu od 1. januára tohto roku viedlo k zavedeniu colných kontrol tovaru prechádzajúceho cez Írske more medzi britským Severným Írskom a Spojeným kráľovstvom. Znova boli zavedené colné a veterinárne kontroly a tie sa týkajú aj britského tovaru smerujúceho do Severného Írska, pretože to hraničí s Írskom, ktoré je členským štátom EÚ. Severné Írsko v snahe zabrániť obnoveniu fyzickej hranice na ostrove zostáva súčasťou jednotného trhu EÚ, čo je dôvodom pre hnev zo strany unionistov, podporovateľov tesných väzieb provincie so zvyškom Británie.

Situácia sa bude v stredu riešiť aj na politickej úrovni. Podpredseda EK Maroš Šefčovič ako spolupredseda Rady pre partnerstvo, ktorá vznikla na základe dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, sa počas videokonferencie so šéfom úradu britskej vlády Michaelom Govom a niekoľkými predstaviteľmi severoírskej vlády pokúsi nájsť východisko z novozniknutej situácie.