Europoslanci označili pobrexitovú dohodu za dobré, hoci slabé riešenie

Členovia oboch výborov uskutočnili vo štvrtok doobeda prvé spoločné zasadnutie zamerané na spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite. Išlo o proces parlamentnej kontroly dohody, ktorú Brusel a Londýn dosiahli "na poslednú chvíľu" 24. decembra minulého roku. Poslanci privítali dohodu o budúcom partnerstve ako dobré riešenie, aj keď len "slabé". Viacerí z nich upozornili, že stav bez dohody, čiže zavedenie kvót a ciel, by znamenal katastrofu pre občanov a spoločnosti na oboch stranách Lamanšského prielivu. Zároveň zdôraznili, že parlamentná kontrola tejto dohody musí ísť nad rámec obyčajnej ratifikácie, pričom zákonodarcovia trvajú na dôkladnom prístupe k informáciám a chcú vidieť jasnú úlohu EP pri vykonávaní a monitorovaní plnenia pobrexitovej dohody.

Podľa ich vyjadrenia je poľutovaniahodné, že do rokovaní o budúcom partnerstve nebolo zahrnutých viacero aspektov, napríklad výmenný študentský program Erazmus, zahraničná politika či spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany. Niektorí europoslanci vyjadrili obavy týkajúce sa budúcnosti environmentálnych štandardov, pretože nový systém obchodovania s emisiami v Británii bol zavedený až po 1. januári a nie je jasné, či sa dá prepojiť s tým európskym. "Ľutujem, že sa Spojené kráľovstvo rozhodlo nezúčastniť sa na programe Erazmus. To ohrozuje budúcnosť 170.000 Európanov študujúcich v Británii a 100.000 britských študentov v EÚ. Tiež ma mrzí, že nie sú pokryté budúce zemepisné označenia, čo je v rozpore s politickou deklaráciou," uviedol luxemburský europoslanec Christophe Hansen, spravodajca Výboru EP pre medzinárodný obchod pre túto záležitosť.

Dodal, že EP by si prial, aby bol sektor služieb v dohode zastúpený "o niečo širšie" a pripomenul, že o regulačnej spolupráci v oblasti finančných služieb sa bude rokovať až do marca. Oba výbory budú v najbližších dňoch hlasovať o návrhu či súhlasiť s pobrexitovou dohodou medzi EÚ a Britániou, aby umožnili hlasovanie všetkým poslancom na plenárnom zasadnutí europarlamentu ešte pred ukončením predbežného uplatňovania tejto dohody. Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Britániou sa predbežne uplatňuje od 1. januára 2021. Na to, aby mohla nadobudnúť trvalú platnosť, je potrebný súhlas Európskeho parlamentu. Najbližšie plenárne zasadnutie EP sa uskutoční na budúci týždeň v Bruseli - v dňoch 18. až 21. januára.