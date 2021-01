KORONAVÍRUS Portugalsko od nedele uzatvára hranice s cieľom obmedziť šírenie infekcie

Portugalská vláda vydala nariadenie, na základe ktorého sa sprísnili kontroly na letiskách a v prístavoch. Opatrenie má platiť najbližších 15 dní, píše na svojej webovej stránke španielska verejnoprávna stanica RTVE.

Výnimky sú podľa DPA povolené v prípadoch ľudí, ktorí cestujú do práce, vracajú sa do miesta bydliska, pri preprave tovaru a v súvislosti s naliehavými zdravotnými prípadmi, či humanitárnou pomocou. "Pre cesty zo Slovenska sa pre vstup do Portugalska od 31. januára vyžaduje negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín a následná izolácia v karanténe na dobu 14 dní," oznámil tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Portugalský premiér António Costa súčasnú epidemickú situáciu v krajine označil za "veľmi zlú". V Portugalsku od 15. januára opätovne platí celoplošný lockdown. V krajine v sobotu zaznamenali 12.435 nových prípadov nákazy a ďalších 293 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Portugalsko má 10,3 milióna obyvateľov, píše DPA.

Pevninské hranice medzi Španielskom a Portugalskom s dĺžkou 1214 kilometrov boli uzavreté aj na jar 2020 od 17. marca do 1. júla, pripomína DPA. Otvorili ich po prudkom poklese počtu prípadov nákazy.