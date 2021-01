KORONAVÍRUS Český minister zdravotníctva by mal do 14 dní skončiť: Nahradiť ho môže aj Babiš

Český premiér Andrej Babiš

Zdroj: TASR/AP Photo/Francisco Seco, Pool

PRAHA - Jan Blatný (za ANO) má podľa informácií relácie Otázky Václava Moravce Českej televízie (ČT) do 14 dní odísť z pozície ministra zdravotníctva. V hre podľa ČT je, že by rezort prevzal premiér Andrej Babiš (ANO) a výkonným ministrom by bol súčasný poradca predsedu vlády a bývalý šéf ministerstva Roman Prymula. Babiš na otázku ČTK uviedol, že na špekulácie programe nemieni reagovať. Predseda Snemovne Radek Vondráček (ANO) dnes v relácii uviedol, že nemá indície, že by sa personálna zmena mala uskutočniť.