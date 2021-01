Osobám môže byť zamietnutý vstup do USA pre správanie na internete, varuje Palečka

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Ľudia by si mali pri písaní statusov či chatovaní dávať pozor na to, čo píšu. Z dôvodu nenávistných komentárov a príspevkov im môže byť zamietnutý vstup do Spojených štátov amerických alebo môžu byť právne postihovaní počas svojho pobytu. Upozorňuje na to odborník na kyberbezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies Vladimír Palečka.