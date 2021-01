Izraelu môžu všetky krajiny závidieť! Toto je dôvod, prečo je krajina taká úspešná pri vakcinácii

TEL AVIV - Izrael by mohol byť jednou z prvých krajín, kde bude veľká časť občanov zaočkovaná proti koronavírusu a život sa vráti k normálu. Každý deň dostane 150 000 Izraelčanov prvú dávku vakcíny mRNA od spoločnosti Biontech a jej amerického partnera Pfizer.

Dva milióny alebo 23 percent populácie už dostali prvú dávku vakcíny. Stádová imunita by sa mohla stať realitou v apríli, ak sa zachová súčasné tempo. V absolútnych číslach vedú Čína a USA, pokiaľ ide o tempo očkovania. V žiadnej inej krajine sa proti Corone neočkuje tak rýchlo ako v Izraeli s ohľadom na veľkosť populácie. Emiráty, Bahrajn a Spojené kráľovstvo nasledujú so značným odstupom.

„Náš cieľ očkovania sa rovná svetovému rekordu,“ uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Väčšina občanov starších ako 60 rokov, zdravotnícky personál a učitelia mali dostať prvú dávku do konca januára. Všetci starší ako 16 rokov by mali byť zaočkovaní do konca marca, ak všetko pôjde podľa plánu.

„Ak to urobíme,“ povedal Netanjahu, „po ďalších 30 dňoch môžeme vírus nechať za sebou, otvoriť ekonomiku a robiť veci, ktoré žiadna iná krajina nemôže urobiť.“ Tento týždeň začali injekčne podávať druhú dávku.

Na prvý pohľad je úžasné efektívne zvládnutie národného očkovacieho programu v krajine, kde ťažkopádna byrokracia často vedie k dlhým čakacím dobám. Netanjahu však v lete urobil z implementácie ambiciózneho očkovacieho plánu najvyššiu prioritu.

Závod o vakcínu

V polovici júna, ešte predtým, ako sa objasnila účinnosť vakcíny, úspešne presadzoval uistenie od spoločnosti Moderna, že dodá šesť miliónov dávok. V tom čase spoločnosť Moderna ohlásila vakcínu na polovicu roku 2021. „Dúfame, že uspejú, ale nemáme žiadnu záruku,“ povedal Netanjahu v júni o dohode.

Keď spoločnosť Pfizer na jeseň oznámila vysokú účinnosť svojej vakcíny, Netanjahu osobne požiadal prezidenta spoločnosti Alberta Bourlu, aby zabezpečil dávky. Bourla prisľúbil osem miliónov ampuliek.

Prvá dodávka od spoločnosti Pfizer dorazila do Tel Avivu 9. decembra. Pre 110 000 ampuliek Izrael zorganizoval logistiku a hlboko zmrazené sklady. V posledných týždňoch Netanjahu telefonoval spoločnosti Pfizer viac ako desaťkrát so žiadosťou o ďalšie dávky, informujú izraelské médiá. Okrem toho dorazila prvá zásielka od spoločnosti Moderna. Izrael tiež zabezpečil desať miliónov vakcín z Astra-Zeneca.

Netanjahu chce presvedčiť ľudí, aby verili, že jeho osobné kúzlo presvedčilo spoločnosti Moderna a Pfizer, aby poslúžili Izraelu rýchlejšie ako iným krajinám. Šéf spoločnosti Pfizer Bourla, uviedol, že Netanjahu je teraz jeho „osobným priateľom“ a že je „veľkým priateľom štátu Izrael“. Predseda vlády predtým tiež tvrdil, že Bourla je „veľmi hrdý“ na svoj židovsko-grécky pôvod.

Izrael je atraktívna krajina pre testovanie

Dôvody úspechu očkovania však nemajú nič spoločné s osobnými vzťahmi. Izrael je atraktívnou testovacou krajinou pre farmaceutické spoločnosti, pretože všetky anamnézy sa uchovávajú digitálne najmenej dve desaťročia.

99 percent populácie má digitalizovaný osobný zdravotný záznam, v ktorom sú uložené všetky príslušné údaje z posledných 25 rokov. Pri podrobnejšom vyhodnotení očkovacej kampane budú môcť výrobcovia preto siahať k databáze, ktorá je v medzinárodnom porovnaní zriedkavá, aby mohli analyzovať účinky rýchleho očkovania. Na rozdiel od mnohých západných krajín existuje v Izraeli menej obáv z uchovávania osobných údajov.

Štyri zdravotné poistenia hrajú pri očkovaní tiež kľúčovú úlohu. Nie sú to iba čisto poisťovacie spoločnosti. Poisteným poskytujú zdravotné služby na vlastných klinikách a v ordináciách praktických lekárov. Skutočnosť, že sú nimi pokrytí takmer všetci obyvatelia krajiny, umožňuje efektívne vykonávanie očkovania.

Akciu sprevádza rozsiahla PR kampaň. Netanjahu privítal dodávky spoločnosti Pfizer ako VIP návštevu štátu na letisku a neskôr bol prvý, kto bol pred kameram očkovaný. Injekcia je „obrovským skokom pre naše zdravie,“ uviedol s odkazom na slávnu vetu Neila Armstronga po pristátí na Mesiaci. Médiá tiež podporujú humbuk s očkovaním.

Zdroj: SITA/ AP

Vysoké obstarávacie náklady na vakcínu

Podľa pozorovateľov Izrael za vakcínu zaplatil dvakrát toľko ako EÚ. Keďže Izrael nevytvoril rozpočet za posledné dva roky, náklady na očkovaciu kampaň zostávajú tajomstvom kabinetu. Médiá odhadujú obstarávacie náklady na zhruba 300 miliónov eur. V priemere platí Izrael za očkovanie 47 dolárov, čo je výrazne viac ako v prípade ostatných zákazníkov spoločnosti Pfizer.

Oficiálne informácie však nie sú k dispozícii. Podľa analytika Morning Star Yohanana Bena Jacoba vláda financuje dovoz ampuliek z menových rezerv centrálnej banky.

Nikto nepochybuje o tom, že Netanjahu chce očakávaným víťazstvom nad koronavírusom politicky zabodovať. Ak sa súčasné tempo udrží, bude mať na svojej strane dôležitý argument v ďalších voľbách 23. marca.

Dúfa, že sa tak dostane do úzadia dosť zlá bilancia jeho vlády pri prekonávaní koronavírusovej krízy. Zatiaľ čo očkovacia kampaň je v plnom prúde, Izrael je kvôli stúpajúcemu počtu prípadov tretíkrát v lockdowne.