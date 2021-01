Muž žil mesiace na letisku: Chcel sa tak vyhnúť nákaze koronavírusom

CHICAGO - Tridsaťšesťročný Aditya Singh odletel v októbri z Los Angeles do Chicaga. Odvtedy žil dobrovoľne v priestoroch letiska. Veril, že takto nedostane Covid-19

Polícia v Chicagu v sobotu zatkla na chicagskom medzinárodnom letisku O'Hare muža, ktorý od októbra žil v bezpečnostnej zóne letiska. Ale na rozdiel od cestujúcich, ktorí boli dlho nútení žiť v areáli letiska, pretože nemali víza, na ktoré by mohli cestovať, tridsaťšesťročný Aditya Singh zostal na letisku v Chicagu dobrovoľne. Dôvod: Singh sa bál nákazy koronavírusom počas letu.

Ako informoval denník Chicago Tribune, obyvateľ Kalifornie odletel 19. októbra z Los Angeles do Chicaga. Zatiaľ nie je jasné, či mal potom nadväzujúci let. Je však zdokumentované, že Singh získal prístup do kontrolovaného pásma a odvtedy sa tam voľne pohyboval s občianskym preukazom zamestnanca. Ten nahlásil krádež svojho občianskeho preukazu 26. októbra.

Zdroj: Chicago Police Department

Zjedol to, čo nechali cestujúci

Singh žil na zvyškoch jedla, ktoré po sebe zanechali cestujúci. V sobotu ráno ho odhlásili dvaja príslušníci bezpečnostnej služby letiska. Keď si zložil rúško, ochranka ho okamžite vzala do väzby. V nedeľu sa postavil pred súd. Zodpovednému sudcovi povedal, že zo strachu pred chrobou Covid-19 nechcel letieť domov.

Singh žije so spolubývajúcimi na predmestí okresu Orange a nemá kriminálne pozadie. Má magisterský titul v odbore hotelierstvo a v súčasnosti je nezamestnaný. Teraz bol obvinený zo vstupu do vyhradeného priestoru letiska a z krádeže. 27. januára sa musí postaviť pred súd.