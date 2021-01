Prvá dáma USA predniesla dojímavý príhovor: Melania Trumpová v rozlúčke s Bielym domom odmietla násilie

Prvá dáma v takmer sedemminútovom príhovore zverejnenom v noci na utorok spomenula svojho manžela Donalda Trumpa iba raz.

"Uplynulé štyri roky boli nezabudnuteľné. V čase, keď sa moje a Donaldove pôsobenie v Bielom dome chýli ku koncu, myslím na všetkých ľudí, ktorí mi prirástli k srdcu, na ich neuveriteľné príbehy lásky, vlastenectva a odhodlania," povedala prvá dáma. "Buďte vášniví vo všetkom, čo robíte. Vždy však pamätajte na to, že násilie nikdy nie je riešením a nikdy nebude ospravedlniteľné," dodala

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

Posledné mesiace Trumpovcov v Bielom dome poznamenalo neustále odmietanie dosluhujúceho prezidenta akceptovať výsledok novembrových volieb, ktoré podľa svojich nepodložených tvrdení prehral len v dôsledku volebných podvodov. Trump svojmu nástupcovi tiež odmietol zablahoželať a ani nepozval Bidena a jeho manželku Jill na tradičné posedenie pri čaji v Oválnej pracovni. Trumpovci sa nezúčastnia ani na stredajšej Bidenovej inaugurácii.

Priaznivci dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa v stredu 6. januára vtrhli do budovy Kongresu a vyvolali nepokoje, počas ktorých zomrelo päť osôb. Obe komory Kongresu v tom čase zasadali s cieľom definitívne potvrdiť Bidenovo volebné víťazstvo. Snemovňa reprezentantov Kongresu USA, kde majú väčšinu demokrati, spustila minulý týždeň voči Trumpovi proces ústavnej žaloby (impeachment) za podnecovanie svojich prívržencov k útoku na Kapitol. Ak by ho uznal Senát za vinného, mohol by mu zároveň zabrániť aj v plánovanej opätovnej kandidatúre na prezidenta v roku 2024.