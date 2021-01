Udalosť roka v USA: Inaugurácia Joa Bidena za 46. prezidenta, nezvyčajný priebeh slávnosti

PROGRAM INAUGURÁCIE

Joe Biden bude prisahať na Bibliu, ktorú jeho rodina vlastní od roku 1893, Harrisová zloží sľub na dve biblie, jedna je od Reginy Sheltonovej, ktorá je označovaná za jej "druhú matku", druhou bude biblia od prvého černošského člena Najvyššieho súdu Thurgooda Marshalla.

Kamala Harrisová Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool

Prezidentský sľub

Biden zloží sľub do rúk predsedu Najvyššieho súdu Johna Robertsa, Harrisová do rúk členky Najvyššieho súdu Sonie Sotomayorovej.

Znenie prezidentského sľubu určuje článok 1 oddielu dva americkej ústavy: "Slávnostne prisahám (alebo sľubujem), že budem čestne vykonávať funkciu prezidenta Spojených štátov a podľa svojich síl budem zachovávať, strážiť a brániť Ústavu Spojených štátov." George Washington si k textu pridal slová "k tomu nech mi dopomáha Boh", ktoré odvtedy prezidenti opakujú.

Zdroj: SITA/AP/Carolyn Kaster

Speváčka Lady Gaga zaspieva americkú hymnu a na schodisku pred Kapitolom vystúpi aj speváčka Jennifer Lopezová.

Prvý prejav

Následne Biden prednesie svoj prvý prejav ako prezident. Prejav bude vysielať väčšina hlavných televíznych kanálov, sledovať ho bude možné aj na sociálnych sieťach.

Kvôli pandémii nového typu koronavírusu bude obmedzený počet lístkov na tribúny, ktoré budú okolo Bidena pri skladaní prísahy. Tento rok je k dispozícii len 1000 lístkov oproti obvyklým 200-tisíc. Organizátori namiesto toho vztýčia na priestranstve pred Kapitolom okolo 191-tisíc amerických vlajok, ktoré majú symbolizovať Američanov, ktorí nemohli do Washingtonu na inaugurácii prísť.

Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum

Slávnostný obed zrušený

Uzavretá bude aj parková promenáda National Mall pred Kapitolom, ktorá býva v americkej metropole vedľa Pensylvánskej triedy jedným z dvoch hlavných centier osláv inaugurácie. Po inaugurácii by za normálnych okolností nasledoval slávnostný obed, ten bol ale tento rok kvôli pandémiu zrušený.

Symbolická prehliadka

Po zložení sľubu vykonajú Biden s manželkou a Harrisová s manželom symbolickú prehliadku ozbrojených síl, ktorá slúži ako symbol pokojného prevzatie úlohy vrchného veliteľa amerických ozbrojených síl.

Potom sa spoločne so svojimi partnermi vydajú po washingtonskej Pensylvánskej triede k neďalekému Bielemu domu v sprievode zástupcov každej zo zložiek americkej armády a vojenského orchestra. V minulosti sa slávnostný pochod aj prehliadka začínali vždy okolo 15.00 h. (21.00 h. SEČ) a išlo o obriu udalosť, ktorej rozsah bude tento rok úplne obmedzený.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool

Počíta sa s virtuálnou prehliadkou, ktorú bude riadiť rovnaký tím, ako minuloročný nominačný zjazd demokratov, do ktorého programu sa pripojila väčšina rečníkov, vrátane samotného Bidena, cez videohovor z rôznych miest Spojených štátov.

Trump sa nezúčastní

Neskôr sa k Bidenovi a Harrisovej pripoja bývalé hlavy štátu Barack Obama, George Bush mladší a Bill Clinton s manželkami a všetci spoločne položia veniec pri hrobe neznámeho vojaka na národnom cintoríne v Arlingtone neďaleko Washingtonu. Končiaci prezident Donald Trump už skôr avizoval, že sa inaugurácie nezúčastní. V stredu ráno by mal odletieť do svojho sídla Mar-a-Lago v letovisku Palm Beach na Floride.

Zdroj: SITA/AP Photo/Julio Cortez

Namiesto plesu televízny špeciál

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu organizátori zrušili rad sprievodných podujatí, ktorými Washington obvykle pri inaugurácii ožíval, ako napríklad tradičné plesy, ktoré začínali okolo siedmej hodiny večer. Namiesto toho chystajú 90-minútový televízny špeciál nazvaný "Oslavujeme Ameriku", ktorý budú vysielať všetky hlavné americké televízne stanice od 20.30 h. miestneho času (štvrtok 02.30 h. SEČ). Sledovať ho bude možné aj na internete. Reláciou bude sprevádzať herec Tom Hanks a vystúpia napríklad speváci Justin Timberlake, Jon Bon Jovi a ďalší. Vo vysielaní by sa mal objaviť Biden aj Harrisová a akcia bude podľa organizátorov okrem iného oslavovať amerického hrdinu v prvej línii boja s pandémiou covidu-19.

Program budú vysielať televízne kanály CBS, ABC, CNN, NBC, MSNBC a bude ho možné sledovať naživo aj na youtube, facebooku, twitteri a ďalších on-line platformách. Televízia Fox News naopak podľa spravodajského webu Politico reláciu naživo vysielať nebude..

Na inaugurácii obľúbená skupina Bidenovho zosnulého syna

Rocková skupina The New Radicals sa v stredu znovu dá dohromady na jediný deň - zahrá po inaugurácii amerického novozvoleného prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Urobí to na pamiatku Bidenovho syna, ktorý pred vyše piatimi rokmi zomrel na rakovinu, informovala tlačová agentúra AFP.

Hudobná skupina z Los Angeles pôsobila spolu iba krátko, od roku 1997 do roku 1999, ale jej singel "You Get What You Give" sa stal medzinárodným hitom.

Zdroj: SITA/Joe Raedle/Pool via AP

Keď Beau Biden bojoval s rakovinou mozgu, ktorá si v máji 2015 vyžiadala jeho život, rodina vnímala hit ako povzbudzujúcu skladbu. Joe Biden to neskôr napísal vo svojej životopisnej knihe "Promise Me, Dad" (Sľúb mi, ocko). Pieseň akoby sa prihovárala všetkým ľuďom, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím, a prinášala posolstvo nádeje. Končí sa výzvou, aby ľudia vzdorovali útlaku zo strany bezcitných a mocných.

FBI pred inauguráciou preveril vojakov z Národnej gardy

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) preveruje príslušníkov Národnej gardy USA nasadených vo Washingtone. V rámci previerok sa skúma, či niektorí z vojakov nepredstavujú bezpečnostné riziko pre inauguráciu novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena, ktorá sa bude konať v stredu 20. januára. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a AP.

Po násilnostiach v budove amerického Kongresu, ku ktorým došlo minulý týždeň, sa totiž ukázalo, že viacerí stúpenci prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa na nepokojoch zúčastnili, mali v súčasnosti či minulosti väzby na armádu Spojených štátov.

Zdroj: SITA/AP Photo/J. Scott Applewhite

"V súčinnosti s tajnými službami a FBI preverujú všetkých členov, ktorí prichádzajú (do Washingtonu)," povedal v nedeľu pre stanicu CBS News šéf Národnej gardy Daniel Hokanson. Na ochranu Kapitolu nasadili po nepokojoch približne 25-tisíc príslušníkov Národnej gardy, ktorá je súčasťou rezervných zložiek ozbrojených síl USA.

Bezpečnostné previerky zahŕňajú podľa bývalého agenta FBI Davida Gomeza napríklad kontrolu toho, či sa v databáze členov týchto jednotiek neobjavia informácie, že boli v minulosti vyšetrovaní pre podozrenia z terorizmu.