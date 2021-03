Národná garda z Washingtonu neodíde: Dôvodom predĺženia ich nasadenia sú pretrvávajúce hrozby

Ilustračné foto

WASHINGTON - Tisíce príslušníkov Národnej gardy USA povolaných do Washingtonu kvôli januárovej inaugurácii prezidenta USA Joea Bidena zostanú na mieste do 23. mája. Dôvodom predĺženia ich nasadenia v metropole sú "pretrvávajúce hrozby násilia". V utorok to potvrdilo americké ministerstvo obrany (Pentagón), píšu agentúry DPA a AP.