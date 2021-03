Poetka z Bidenovej inaugurácie zažila rasistický incident: Bola označená za podozrivú

NEW YORK - Afroamerická poetka Amanda Gormanová, ktorá sa preslávila svojím vystúpením na januárovej inaugurácii nového prezidenta USA Joea Bidena, uviedla, že za "podozrivú" ju na základe jej rasy v piatok večer, keď sa vracala domov, označil ochrankár. Informovali o tom v sobotu agentúry AP a AFP.

Ako napísala 22-ročná Gormanová na sociálnych sieťach, ochrankár za ňou išiel až na miesto jej bydliska, pretože ako povedal, "vyzerala podozrivo". "Ukázala som mu moje kľúče a vošla som do budovy. Odišiel bez ospravedlnenia," uviedla na Twitteri. "Toto je realita dievčat s tmavou pleťou: jeden deň ste ikonou a na druhý deň hrozbou," vyhlásila. Gormanová, ktorá žije v Los Angeles, nespresnila, kde konkrétne k incidentu došlo. Jej hovorca bezprostredne na e-mailovú žiadosť o podrobnejšie informácie nereagoval.

V ďalšom komentári na sociálnych sieťach poznamenala: "V určitom zmysle mal (ochrankár) pravdu. Som skutočne hrozbou - hrozbou pre nespravodlivosť, nerovnosť a ignoranciu." "Každý, kto hovorí pravdu a kráča s nádejou, je zjavným a smrteľným nebezpečenstvom pre tých, čo sú pri moci," dodala

Amanda Gormanová vyvolala celosvetový záujem médií svojou básňou s názvom "The Hill We Climb" (Hora, ktorú zdoláme), ktorú recitovala 20. januára na Bidenovej inaugurácii. Inšpirovala sa útokom na americký Kapitol, ku ktorému došlo 6. januára. Po tom, čo do sídla Kongresu Spojených štátov vo Washingtone vtrhli stúpenci exprezidenta Donalda Trumpa, prišlo o život päť ľudí.