Biden sa stal novým prezidentom USA: Gratulácie mu adresovali aj slovenskí politici

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) gratuluje novému prezidentovi USA Joeovi Bidenovi. "Želám mu veľa rozvahy a správnych rozhodnutí," uviedol na sociálnej sieti v reakcii na inauguráciu nového prezidenta Spojených štátov.

Predseda slovenskej vlády Igor Matovič v stredu zaželal novému prezidentovi USA Joeovi Bidenovi "silu a vytrvalosť", aby mohol napĺňať svoje poslanie zahojenia rozporov v spoločnosti. "Teším sa na prekonanie dnešných a zajtrajších výziev a budovanie silných transatlantických vzťahov. Slovensko je pripravené byť angažovaným partnerom a spojencom s hodnotami, ktoré definujú svet demokracií," napísal premiér na sociálnej sieti Twitter.

Strength & perseverance to just elected @POTUS @JoeBiden to fulfill his mission of healing. Looking fwd to overcoming todays and tomorrows challenges and building strong transatlantic ties.



🇸🇰 ready to be an engaged partner & Ally with values that define the world of democracies