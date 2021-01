Šéfovia diplomacií z Pobaltia žiadajú Európsku úniu o rýchlu reakciu v kauze Navaľnyj

Ako v pondelok informovala agentúra Interfax, ministri Urmas Reinsalu (Estónsko), Edgars Rinkévičs (Lotyšsko) a Gabrielius Landsbergis (Litva) označili Navaľného zadržanie ruskými orgánmi za absolútne neprijateľné a žiadajú jeho okamžité prepustenie. Apelovali na EÚ, aby rýchlo reagovala a ak by Navaľnyj nebol prepustený, zvážila zavedenie reštriktívnych opatrení. V noci na pondelok Navaľného zadržanie odsúdil aj šéf kanadskej diplomacie Marc Garneau.

Ako v nedeľu informovala tlačová služba moskovskej pobočky Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), Navaľnyj, ktorý pricestoval v nedeľu z Nemecka do Ruska, bol zadržaný po prílete do Moskvy pre vyhýbanie sa povinnosti hlásiť sa na väzenskej inšpekcii, ako mu to ukladajú podmienky stanovené súdom v rámci podmienečného trestu. Navaľnyj, ktorý bol odsúdený na podmienečný trest v kauze Yves Rocher, je od 29. decembra 2020 na zozname hľadaných osôb za opakované porušovanie pravidiel vyplývajúcich z jeho trestu, informovala AFP. Federálna služba pre výkon trestu podľa agentúry TASS zdôraznila, že počas roku 2020 bol Navaľnyj povinný dostaviť sa v stanovených dňoch - dvakrát do mesiaca - na registráciu na príslušnom väzenskom inšpektoráte.

Túto povinnosť nesplnil dvakrát v januári roku 2020 a raz vo februári, marci, júli, auguste. Poslednýkrát sa na registráciu dostal 3. augusta 2020. FSIN zároveň Navaľného opakovane upozorňoval, že tieto porušenia nariadení z jeho straty môžu mať za následok zrušenie podmienečného prepustenia a jeho nahradenie nepodmienečným trestom odňatia slobody. Navaľného povinnosť dostaviť sa na registráciu bola pozastavená v čase, keď sa po pokuse o otravu liečil na klinike Charité v Berlíne. V októbri roku 2020 klinika informovala, že Navaľného 23. septembra prepustili do domáceho liečenia, čo on sám potvrdil v oznámení zaslanom FSIN. Vo svojom vyhlásení FSIN poukázala na to, že napriek absencii objektívnych dôvodov sa Navaľnyj od októbra 2020 do konca skúšobnej doby na registráciu nedostavil, čím opäť porušil podmienky skúšobnej doby výkonu podmienečného trestu. FSIN spresnila, že o ďalšom konaní v Navaľného kauze rozhodne súd.