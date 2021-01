KORONAVÍRUS Austrália svoje hranice v roku 2021 pravdepodobne neotvorí

SYDNEY - Napriek rozbiehajúcemu sa očkovaniu proti novému druhu koronavírusu je nepravdepodobné, že by Austrália tento rok otvorila svoje hranice pre cestujúcich zo zahraničia. Pre verejnoprávnu televíziu ABC News to v pondelok podľa agentúry AFP uviedol tajomník ministerstva zdravotníctva Brendan Murphy.

"Myslím si, že po väčšinu tohto roka zostanú na hraniciach v platnosti zásadné obmedzenia," povedal Murphy. "Aj keď bude zaočkovaných veľa obyvateľov, nevieme, či to zabráni prenosu vírusu... Je pravdepodobné, že karanténa bude ešte nejaký čas pokračovať," dodal Murphy. Austrálske hranice sú od marca 2020 pre zahraničných návštevníkov z veľkej časti uzavreté, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19, no každý týždeň sa môže do vlasti vrátiť obmedzený počet občanov a ich rodín.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

V zámorí tak uviazli desaťtisíce Austrálčanov. Navrátilci musia za dvojtýždňovú karanténu v hotelovej izbe zaplatiť zhruba 3000 austrálskych dolárov (okolo 1913 eur). Austrália má objednané očkovacie látky od konzorcií Pfizer/BioNTech a Oxford/AstraZeneca. Stále sa však čaká na ich schválenie regulačným úradom, so začiatkom očkovania sa počíta koncom februára.