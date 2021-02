KORONAVÍRUS Krajina zaviedla lockdown po objavení jediného infikovaného

Nakazeným je pracovník bezpečnostnej služby v hoteli, kde trávia povinnú karanténu ľudia prichádzajúcich zo zahraničia. V blízkom kontakte s ním bolo celkovo 66 osôb. Ešte v priebehu pondelka by mali všetkých z nich otestovať, pričom z dosiaľ vykonaných testov nebol pozitívny ani jeden.

"Celkovo bolo dosiaľ s negatívnym výsledkom otestovaných 13 blízkych kontaktov, pričom 11 z nich - považovaných za vysokorizikových - bolo v rámci ďalšieho preventívneho opatrenia premiestnených do karantény v hoteli," povedal novinárom premiér štátu Západná Austrália Mark McGowan. Austrálii sa podarilo do veľkej miery dostať nákazu novým koronavírusom pod kontrolu, a to vďaka prísnym hraničným kontrolám a obmedzeniam. Od vypuknutia pandémie tam zaznamenali necelých 29.000 prípadov infekcie a 909 úmrtí.

Vakcinačná kampaň sa tam má začať tento mesiac, pričom premiér Scott Morrison informoval, že celkovo bude očkovanie stáť prinajmenšom 6,3 miliardy austrálskych dolárov (3,97 miliardy eur). Austrália už skôr avizovala, že na zakúpenie dostatočného množstva dávok vakcín pre svoju 26-miliónovú populáciu minie 4,4 miliardy austrálskych dolárov (2,78 miliardy eur). Morrison teraz dodal, že ďalších 1,9 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur) vyčlenila vláda len na samotné očkovanie, pričom vakcinačnú kampaň označil za "prioritu".