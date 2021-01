Madrid sužujú mrazy: Vládu žiada o vyhlásenie mimoriadnej situácie

Ako informovala agentúra AFP, v noci na utorok v meste Bello v provincii Turuel v Aragónsku namerali až mínus 25,4 stupňa Celzia. V hlavnom meste Madrid ortuť teplomera klesla na 10,8 stupňa C pod nulou, čo je najnižšia teplota nameraná za posledných 50 rokov. Madridské letisko Barajas hlásilo ešte mrazivejšie počasie, a to mínus 13,2 stupňa Celzia. Španielsky meteorologický ústav (AEMET) vo svojom tvíte uviedol, že "od roku 1920 bolo len 15 dní, ktoré boli chladnejšie". Po najväčšom snežení za posledných 50 rokov, ktoré do Španielska na konci minulého týždňa priniesla víchrica Filomena, sa technické služby mesta Madrid aj v utorok snažili o návrat mesta do normálu, a to aj napriek nedostatku snehových pluhov a posypového materiálu.

Po vyčistení hlavných ciest vyrazili v utorok ráno na svoje trasy autobusy na niektorých linkách tamojšej MHD. V pláne bolo uviesť do prevádzky celkovo 28 liniek, z ktorých 17 malo prioritne obsluhovať trasy slúžiace nemocniciam. Až doteraz bolo v Madride v prevádzke len metro, ktorého súpravy premávali 24 hodín denne bez prerušenia, aby sa kľúčoví pracovníci mohli dostať do práce. Fungovali aj prímestské vlaky siete Cercanías i vysokorýchlostné medzimestské vlaky AVE, hoci vlaky obsluhujúce stredné vzdialenosti boli stále mimo prevádzky, uviedla španielska verejnoprávna televízia.

Zľadovatený sneh na chodníkoch a cestách komplikuje pohyb ľudí, madridská radnica i úrady iných miest preto na obyvateľov apelovali, aby v tejto situácii radšej zostali doma, ak môžu. Madridské nemocnice ošetrili už stovky ľudí zranených po páde na zľadovatených cestách. Husté sneženie v uplynulých dňoch poškodilo aj stovky stromov, hlavné mestské parky sú zatvorené a hasiči vyzývajú ľudí, aby sa vyhli chodeniu popod stromy. Nočné mrazy tiež spôsobili, že budovy v niektorých uliciach hlavného mesta zostali bez dodávok vody, informovala AFP.

Sneženie a mráz spôsobili cez víkend aj problémy so zásobovaním. Podľa AFP v supermarketoch dochádzali zásoby tovarov, najmä čerstvých. V utorok sa však mal otvoriť Mercamadrid, rozľahlý hlavný madridský trh s potravinami. Predsedníčka vlády autonómnej oblasti Madrid Isabel Díazová Ayusová vyzvala centrálnu vládu, aby v metropole vyhlásila stav mimoriadnej situácie. Aj keď mrazy a sneženie v strednom Španielsku potrvajú do konca týždňa, teploty sa začnú v najbližších dňoch zmierňovať, uviedol AEMET.