Španielsko sa pripravuje na vlnu mrazov: Do snehom zasypaných zón vysiela konvoje

Španielsko sa pripravuje na vlnu mrazov

Zdroj: SITA/AP Photo/Manu Fernandez

MADRID - Španielska vláda v nedeľu nariadila vyslanie konvojov s vakcínami proti chorobe COVID-19 a so zásobami potravín do oblastí, ktoré od sveta odrezala snehová víchrica Filomena. Tá do stredného Španielsku priniesla najsilnejšie sneženie za posledné desaťročia a vyžiadal si životy štyroch ľudí. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.