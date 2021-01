Násilnosti v Kapitole nezvládli: VIDEO Útoky na novinárov! Viacerí policajní šéfovia končia

Práve na policajný zbor chrániaci sídlo amerických federálnych zákonodarných orgánov sa vo svetle stredajších nepokojov znáša tvrdá kritika. Podľa agentúry Reuters niektorí zákonodarcovia povedali, že strážcovia Kapitolu pred jeho napadnutím hrozbu zľahčovali. Agentúra AP s odvolaním sa na svoje zdroje uvádza, že policajné zložky Kongresu aj napriek radu varovných signálov neboli na možnosť násilia pripravené a odmietli ponuku pomoci od ministerstva obrany.

"Vedenie polície Kapitolu odmietlo posily. Vrie vo mne krv," napísal vo štvrtok večer na twitteri demokratický senátor zastupujúci Havaj Brian Schatz.

Šéf policajného zboru Steven Sund prostredníctvom hovorcu avizoval, že jeho odchod nadobudne platnosť budúcu sobotu, teda štyri dni pred inauguráciou novozvoleného prezidenta Joea Bidena. Sundovu rezignáciu vo štvrtok požadovala okrem iného predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. "Došlo k zlyhaniu vodcovských schopností na najvyšších pozíciách," komentovala situáciu.

Rozhorčenie vyjadril aj republikánsky senátor Lindsey Graham, podľa ktorého radikálni Trumpovi priaznivci "mohli vyhodiť budovu do povetria, mohli nás všetkých zabiť". Sund predtým vo vyhlásení vyzdvihoval prácu svojich podriadených počas "davového výtržníctva", zatiaľ čo na kritiku priamo nereagoval. Jeho zbor má približne 2000 príslušníkov, podotýka Reuters.

Chaotické stredajšie udalosti stáli miesto tiež šéfa bezpečnosti Senátu Michaela Stengera, o ktorého rezignáciu požiadal líder republikánskej väčšiny Mitch McConnell. Stengerove úlohy bude podľa neho dočasne vykonávať jeho doterajšia zástupkyňa Jennifer Hemingwayová. Zároveň sa budú podľa republikánskeho politika vyšetrovať stredajšie vážne zlyhania" a bude sa pracovať na posilnení bezpečnosti pred inauguráciou naplánovanou na 20. januára.

Rýchle zúčtovanie s činiteľmi Kapitolu dokresľuje vynútená rezignácia dlhoročného šéfa bezpečnosti v Snemovni reprezentantov Paula Irvinga. "Náhly odchod troch predných bezpečnostných činiteľov... bol odrazom pobúrenia v oboch politických stranách nad neschopnosťou strážcov zákona zabrániť mase násilných demonštrantov vo vpáde do Kapitolu," napísal denník The New York Times.

Kvôli narušeniu bezpečnosti musela byť v stredu popoludní prerušená schôdza oboch parlamentných komôr, na ktorej zákonodarcovia potvrdzovali výsledok novembrových prezidentských volieb. Lídri Senátu a Snemovne boli rýchlo evakuovaní, stráž však nedokázala zabrániť výtržníkom v obsadení veľkej časti Kongresu, pričom obnoviť poriadok sa podarilo až po niekoľkých hodinách za pomoci posíl. O život v dôsledku nepokojov prišlo päť ľudí vrátane jedného policajta.

Podľa amerických médií pritom v predchádzajúcich dňoch nebolo vôbec zložité nájsť na istých internetových fórach zmienky o plánovanom útoku na Kapitol. "Neviem, ako by to mohli online extrémisti dávať najavo ešte jasnejšie: Hovorili, že 6. januára napadnú Kapitol," uviedol reportér televízie NBC News Ben Collins, ktorý mapuje prejavy extrémizmu na internete.

Šéf washingtonskej polície Robert Contee napriek tomu na tlačovej konferencii uviedol, že sa neobjavili žiadne informácie, ktoré by nasvedčovali hroziacemu narušeniu bezpečnosti v sídle Kongresu.

Zdroj: SITA/Andrew Harnik

Účastníci ohrozovali okrem iného fotoreportéra agentúry AP Johna Minchilla, ukazuje video zverejnené jeho kolegom na Instagrame. Trumpovi priaznivci do muža pred budovou Kongresu strkali, ťahali za jeho vybavenie a nakoniec ho zhodili z malého múrika, hoci dvíhal ruky a naznačoval, že odchádza. Na zázname incidentu sú počuť výkriky ako "Zmizni, kur*a!" a "My ťa, kur*a, zabijeme!"

"Našťastie nebol zranený. Bol označený za protidemonštranta, hoci opakovane ukazoval svoje novinárske označenie," napísal autor videa. Jeho záver ukazuje, ako niektorí demonštranti na Minchilla pokrikujú, či patrí k anarchistickému hnutiu Antifa, ktoré Trump a jeho spojenci často a bez dôkazov spájajú s najrôznejšími incidentmi. "Som rád, že sa nám podarilo vyviaznuť," uzatvára Minchillov kolega.

Podobné zážitky opísala fotografka denníka The New York Times (NYT) Erin Schaffová, ktorá sa do konfliktu so skalnými Trumpovými priaznivcami dostala vo vnútri Kapitolu. Keď uvideli jej preukážku NYT, začali byť "naozaj naštvaní".

"Zhodili ma na zem a snažili sa mi zobrať fotoaparáty. Začala som čo najhlasnejšie volať o pomoc. Nikto neprišiel, ľudia sa len pozerali. V tom momente som si hovorila, že by ma mohli zabiť a nikto by ich nezastavil. Vytrhli mi jeden foťák, na druhom rozbili šošovku a utiekli," uviedla Schaffová.

Po napadnutí sa snažila ukryť na bezpečnom mieste a tiež skryť svoj fotoaparát, "aby som sa nestala znova terčom". Nakoniec sa ocitla na západnom balkóne budovy Kongresu, kde jej vraj istý muž povedal: "Toto bude začiatok občianskej vojny, revolúcie."

Výpady voči novinárom sú na zhromaždeniach Trumpových fanúšikov obvyklé, doteraz to však boli hlavne slovné útoky. Končiaci prezident Spojených štátov od začiatku svojho funkčného obdobia nešetrí kritikou na adresu médií a pracovníkov NYT, denníka The Washington Post či niekoľkých veľkých televíznych staníc označuje za "nepriateľov štátu", klamárov alebo zločincov.

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2