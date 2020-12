USA uvalili sankcie na bieloruskú políciu: Dôvodom sú tvrdé zásahy proti protestujúcim

Americké ministerstvo financií uviedlo, že zmrazí v USA všetky majetky a zakáže transakcie s prvým námestníkom ministra vnútra Gennadijom Kazakevičom, ktorý sa v októbri objavil vo videu, kde sa protestujúcim vyhrážal smrtiacou silou. "Stojíme pri odvážnych ľuďoch v Bielorusku a podporujeme ich právo na slobodné a spravodlivé voľby," povedal minister zahraničných vecí Mike Pompeo a odsúdil prebiehajúce "snahy podkopať bieloruskú demokraciu".

Ministerstvo financií tiež uvalilo sankcie na tri bezpečnostné orgány zapojené do tvrdých zásahov vrátane špeciálneho policajného útvaru v Minsku. Spojené štáty už predtým zaviedli sankcie proti volebným úradom obviňovaným zo zmanipulovania prezidentských volieb v auguste, v ktorých bol za oficiálneho víťaza vyhlásený Lukašenko. Ten potom začal šieste funkčné obdobie.

Desaťtisíce ľudí vychádzajú do ulíc bieloruských miest už celé mesiace a sú presvedčení, že skutočnou víťazkou volieb je opozičná predstaviteľka Sviatlana Cichanovská. V uplynulých týždňoch sú však protesty menšie, pretože ľudia sa chcú vyhnúť zatknutiu. USA uplatňujú sankcie proti Lukašenkovi, spojencovi ruského prezidenta Vladimira Putina, už od roku 2006, a to za predchádzajúce tvrdé zásahy po jeho spornom znovuzvolení do úradu.

Európska únia uvalila nové sankcie proti Lukašenkovi a jeho synovi po najnovšom násilí voči demonštrantom, napríklad im zmrazila majetky a zakázala vydať im víza. Pompeo podnikol v januári zriedkavý krok a navštívil Bielorusko, v októbri sa zasa telefonicky rozprával s Lukašenkom, aby zabezpečil prepustenie zadržaného amerického občana.