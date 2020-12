Ďalšia podivná smrť v Rusku: Vedec, ktorý vyvíjal vakcínu proti koronavírusu, vypadol zo 14. poschodia

Kaganský bol jedným z riaditeľov Centra pre genómovú a regeneračnú medicínu vo Vladivostoku, zaoberal sa výskumom rakoviny a údajne sa nedávno podieľal na výskume koronavírusu a vývoji vakcíny.

"Bol vášnivým a kreatívnym vedcom, mnohým ľuďom priateľom," napísala Katedra humánnej genetiky na univerzite v škótskom Edinburghu, kde Kagansky predtým dlho pracoval.

We are saddened to learn of the death of our former Chancellor's fellow Sasha (Aleksander) Kagansky. Sasha was a passionate and creative scientist and a friend and collaborator to many @MRC_IGMM. Our thoughts are with his family, friends and colleagues at this time. pic.twitter.com/wbbZylvpz1