Pobúrenie nad popravou iránskeho novinára vyjadrili OSN aj USA

Bacheletová vyzvala Teherán, aby zastavil "čoraz znepokojujúcejšie a častejšie" uplatňovanie trestu smrti. "Som zhrozená z popravy Rúholláha Zama z 12. decembra. Jeho rozsudok smrti a poprava obesením sú vzorom priznania vynúteného mučením," uviedla vo vyhlásení.

Vysoká komisárka OSN ďalej zdôraznila, že Zam bol jedným z mnohých iránskych aktivistov, ktorých odsúdili na dlhoročné väzenie alebo trest smrti za uplatňovanie základných ľudských práv po súdnych procesoch, ktoré neboli v súlade s medzinárodnými normami. "Spojené štáty dôrazne odsudzujú nespravodlivú, barbarskú popravu Rúholláha Zama, iránskeho žurnalistu uneseného v zahraničí iránskym režimom," napísal podľa AFP na Twitteri Mike Pompeo.

The U.S. strongly condemns Iran's unjust, barbaric execution of Ruhollah Zam, an Iranian journalist kidnapped abroad by the regime. Zam exposed the brutality and corruption of the regime, which has killed or arrested more than 860 journalists in its 41-year reign of terror.