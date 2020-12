Ashley sa nakazila COVIDom-19 pred deviatimi mesiacmi: VIDEO S takýmito zúfalstvom nerátala!

EDMONTON - Ashley Antoniová (35) z Edmontonu sa nakazila covidom-19 pred deviatimi mesiacmi a spočiatku mala iba mierne príznaky. Zdá sa však, že nakoniec patrí medzi tých, ktorí sa trápia s dlhotrvajúcim koronavírusom. Už je to vyše 257 dní a ona má stále vážne zdravotné problémy, pre ktoré nebola schopná chodiť ani do práce.

Väčšina pacientov s covidom-19 sa zotaví do dvoch týždňov, no zdá sa, že čoraz častejšie sa zdravotníci stretávajú s tým, že toto obdobie je iba štádium "akútneho ochorenia“ a po ňom môžu nastať viaceré komplikácie. Ashley Antoniová aj po deviatich mesiacoch stále trpí nepredvídateľnými oslepujúcimi bolesťami hlavami, preťažením pľúc, vyrážkami, chronickými opuchmi kĺbov či búšením srdca.

„Niektoré dni sa cítim v poriadku, iné sa zobudím a nemôžem dýchať, ani sa nemôžem hýbať,“ povedala Antoniová pre CBC. „Bola som úplne zdravá. Nemala som predtým žiadne zdravotné problémy, o žiadnych komorbiditách zdravotníci nehovorili a jednoducho to prišlo ako demolačná guľa a zničilo mi to život.“

Antoniová bojuje s príznakmi veľkého vyčerpania a musela si zobrať na niekoľko mesiacov voľno z práce právničky. Predtým zvykla cvičiť každý deň, teraz sa snaží vyjsť po schodoch bez toho, aby lapala po dychu. "Zdá sa, že médiá a lekárska komunita vytvárajú dojem, že ste buď do 10 dní uzdravení a život je opäť normálny, alebo že zomriete," uviedla Antoniová. Podľa nej ale existuje značná skupina ľudí, ktorá sa nachádza niekde uprostred a ich životy sú každý deň ovplyvňované strašnými spôsobmi.

Antoniová prvýkrát ochorela koncom marca a myslela si, že ju skolila žalúdočná chrípka. Nasledujúce ráno sa zobudila a ledva stála na nohách. Asi po týždni príznaky ustúpili, ale to bola iba prvá vlna. O niekoľko týždňov neskôr sa opäť cítila chorá a začala trpieť bolesťami tela. Aj pri samotnom vstávaní jej začalo biť srdce ako splašené a krátka prechádzka ju úplne vyšťavila. Tiež mala problémy s pamäťou a koncentráciou - v jednej chvíli si nedokázala spomenúť na svoje vlastné meno.

Šesť týždňov po prvom objavení sa príznakov išla na pohotovosť v domnienke, že má mozgovú príhodu. „Asi pol hodiny som si necítila polovicu tváre a celú ľavú stranu tela,“ povedala. „V noci predtým som sa šialene potila. Moja posteľ bola premočená a ja som v noci videla veci a rozprávala sa s ľuďmi, o ktorých som neskôr zistila, že tam nie sú. Ak si neľahnem, ide mi vyskočiť srdce z hrude,“ dodala.

Kanaďanka bola od marca prijatá do nemocnice štyrikrát a vykonali u nej sériu testov na vyhodnotenie zdravotných poškodení. Diagnostikovali jej rozvinutú reumatoidnú artritídu aj syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie (POTS), poruchu krvného obehu vyvolanú poruchami činnosti nervového systému.

Hoci výskum dlhotrvajúceho koronavírusu je ešte v plienkach, Antoniovej prípad nasvedčuje, že sa treba touto záhadou seriózne zaoberať.

„Teraz, keď mám pár dobrých dní, viem, že sa tie zlé vracajú. Iba mi to dáva pocit, že sa to nikdy neskončí," povedala žena, ktorá sa desí toho, že nikto nevie, ako sa to skončí. "Môže to trvať niekoľko mesiacov, môže to byť ešte niekoľko rokov, alebo to môže byť navždy," vysvetlila.