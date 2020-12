KORONAVÍRUS Konšpirátori sa opäť predviedli: Lekár šíril nepravdy o tom, že pandémia je podvod

Zavádzajúce Hodkinsonovo tvrdenie, že súčasná kríza spôsobená koronavírusom je najväčší podvod spáchaný na nič netušiacej verejnosti, ktoré prezentoval pred mestskou radou v Edmontone, hlavnom meste kanadskej provincie Alberta, na Slovensku uverejnil portál zemavek.sk alebo facebooková stránka Chemtrails Slovensko. Hodkinson v príhovore spochybnil aj nosenie rúšok a odstupy a uviedol, že výsledky testovania iba vyvolávajú verejnú hystériu.

Ministerstvo zdravotníctva kanadskej provincie Alberta pre agentúru AFP uviedlo, že rešpektuje Hodkinsona ako lekára, avšak nesúhlasí s jeho hodnotením ochorenia COVID-19 - a jeho rady, ako by mala vláda postupovať ohľadne pandémie, neberie na vedomie. Hovorca ministerstva Steve Buick ďalej povedal, že vláda a ministerstvo sa naďalej spoliehajú na poradenstvo doktorky Deeny Hinshawovej, hlavnej provinciálnej lekárky pre verejné zdravie.

Provinciálny úrad zdravotnej starostlivosti Alberta Health Services zasa uverejnil tweet, v ktorom vyzval ľudí, aby sa riadili pokynmi platnými pre provinciu. Hodkinsonove názory nezdieľa ani Albertská sekcia laboratórnych lekárov a podporuje nosenie rúšok, umývanie rúk, odstupy a všetky ostatné opatrenia na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19.

Prezident sekcie Davinder Sidhu nesúhlasí s Hodkinsonovým tvrdením, že ide iba o chrípku. Pre AFP povedal: "Toto je viac než len obyčajná chrípka, je to nový vírus, s ktorým sa náš imunitný systém ešte nestretol." Dáta Svetovej zdravotníckej organizácie uvádzajú, že na chrípku ročne zomrie 290.000-650.000 ľudí. V Kanade približne 3500 ľudí. Ochorenie COVID-19 však už na celom svete zabilo viac ako 1,4 milióna ľudí, pričom Kanada zaznamenala 12.000 obetí.

Podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sú počty obetí chrípky na Slovensku len v ráde jednotiek či desiatok a v porovnaní s ochorením na COVID-19 to teda neobstojí. Ministerstvo odkazuje na dáta Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorých napríklad v sezóne 2018/2019 bolo zaznamenaných 40 obetí, u ktorých sa preukázal vírus chrípky. V sezóne 2019/2020 boli podľa ÚVZ SR evidované len tri obete. K 3. decembru 2020 však na COVID-19 zomrelo na Slovensku od začiatku pandémie 930 ľudí.

Zavádzajúce je aj Hodkinsonovo tvrdenie, že nosenie rúšok a držiavanie odstupov je zbytočné. Podľa analýzy zverejnenej 27. júna 2020 vo vedeckom časopise The Lancet, v ktorej zhrnuli výsledky 172 štúdií zo 16 krajín o efektívnosti dodržiavania ochranných pravidiel, vyplýva, že opatrenia týkajúce sa odstupu vo vzdialenosti najmenej jedného metra sú spojené so značným znížením nákazy a vzdialenosť do dvoch metrov môže byť ešte efektívnejšia. Rovnako aj nosenie tvárových rúšok vedie k významnému zníženiu rizika nákazy.

S Hodkinsonovými tvrdeniami o zbytočnosti testovania, ktoré je podľa neho nepresné, nesúhlasí napríklad Barry Pakes, odborný asistent na vysokej škole University of Toronto's Dalla Lana School of Public Health. Ten pre AFP uviedol, že pozitívny test, pokiaľ nejde o zriedkavý falošne pozitívny test, indikuje prítomnosť ochorenia aj prenosu infekcie. Podľa neho by mali byť testovaní všetci tí, ktorí sú symptomatickí, ako aj všetci, ktorí boli v kontakte s chorými, a tiež rizikové osoby.

Tím AFP Fakty v už minulosti vyvrátil viaceré nepravdivé tvrdenia o testoch na ochorenie COVID-19. Napríklad v príspevkoch "Toto video nedokazuje, že by antigénový test na COVID-19 odhalil vírus v jablkovej šťave", "Testovaním na COVID-19 nie sú zavádzané mikročipy a nanoboty", alebo v článku "Test na COVID-19 pomocou výteru nie je nebezpečný a neporušuje mozgovú membránu".