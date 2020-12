Sexuálny škandál v Rakúsku: Muž (26) mal zneužívať dievčatá, polícia ho zadržala

Ako uviedla polícia vo vyhlásení, muž z mesta Villach kontaktoval cez sociálne siete stovky maloletých dievčat, ktorým za zhotovenie fetišistických videí ponúkal sumu do 3000 eur. Nelegálne videá muž potom ďalej predával na internetových platformách. Natočené boli tak, aby na nich nebolo možné rozpoznať samotné dievčatá, ako ani obvineného muža.

Polícia vypátrala dovedna 16 obetí sexuálneho zneužívania, z ktorých sa ich rozhodlo vypovedať len niekoľko. Sľubovanú finančnú odmenu za natočenie videí so sexuálnym obsahom napokon dostalo len jedno z dievčat, aj to iba 20 eur. Podľa polície nie je možné vylúčiť, že počet obetí, ktoré muž týmto spôsobom zneužil, je v skutočnosti ešte vyšší. Podozrivého po zatknutí previezli do väzenského zariadenia v meste Klagenfurt.