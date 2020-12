FOTO Záchrana v poslednej chvíli: Námorník sa držal trupu potopenej lode

Stuart Bee musí mať strážneho anjela. Šesťdesiatdvaročný muž v piatok vyplával so svojím člnom Sting Ray. Chystal sa na jednodňový výlet z Cape Marina v Port Canaveral na Floride, ale jeho čln sa prevrátil. Bee bol vyzdvihnutý z Atlantiku o dva dni neskôr asi 100 kilometrov od jeho skutočného cieľa.

Takmer 140 kilometrov od pobrežia Floridy bol trup prevráteného člna jeho poslednou záchranou: 62-ročného Američana zachránila v nedeľu z mimoriadne neistej situácie posádka nákladnej lode. Loď Stuarta Beeho v sobotu po technických problémoch sa už nedala riadiť, uviedla po zachránení muža americká pobrežná stráž.

Bee sa údajne náhle zobudil v nedeľu po polnoci, keď voda presakovala do prednej kabíny člna a tlačila ho cez poklop. Po východe slnka objavil vo svojej blízkosti loď a dokázal na seba upozorniť. „Je to neuveriteľný záver,“ uviedol Mark Vlaun z pobrežnej stráže v Jacksonville.

